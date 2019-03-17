Şam yakınlarında militanların kazdığı 27 km’lik tüneller bulundu

© Sputnik / Yazan Kalash Suriye ordusu, Yermuk Mülteci Kampı'nda militanlara ait tünel ağını açığa çıkardı

Harasta Meclis Başkanı Adnan el-Wizza, Al-Watan gazetesine açıklamasında, "Tünellerin uzunluğu 27 kilometre, derinliği değişiyor, bazı yerlerde 25 metreye varıyor" dedi.

Sorunun kolay çözüme kavuşturulması için tünellerin tam haritasının çıkarıldığını söyleyen el-Wizza, binalar ve merkez caddeler altından geçene tüm tünellerin belirlendiğini anlattı. Mühendislerin, kasabadaki binaları, son derece tehlikeli, kısmen yıkılan ve yaşanabilir olarak 3 kategoriye böldüğü aktarıldı.

Militanlar, geçen yılın mayıs ayında Doğu Guta bölgesinden ayrılmıştı. Özgürleştirilmenin ardından bölgede onarım çalışmaları yürütülüyor. Suriyeli askerler yeni tüneller ve mühimmat depolarını bulmaya devam ediyor. Tünellerin bir kısmı, ülke yönetiminin kararıyla yok edildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad eşiyle birlikte geçen yılın Ağustos ayında Doğu Guta'ya gelerek böyle tünellerden birini gezmişti.