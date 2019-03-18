Irak ordusu ile PKK arasında çatışma: 2 Irak askeri öldü 5 PKK mensubu yaralandı

Irak ordusundan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Irak askerleri ile PKK arasında çıkan çatışmada 2 Irak askerinin öldüğü ve 5 PKK mensubunun yaralandığı bildirildi.