Suudi Arabistan: Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararı tüm dünyayı etkiler

© Sputnik / Kirill Kallinikov 'Rusya her türlü yaptırım senaryosuna karşı hazır'

El-Falih, bugünkü basın toplantısında, “Rusya, Avrupa’ya doğalgaz, Çin’e de petrol sağlayan büyük bir tedarikçi. Eğer yaptırım kararı alınırsa bu, Avrupa’ya, Çin’e ve tüm dünyaya yansır” dedi.

Suudi Arabistan’ın, Rusya’yla işbirliğine sıcak baktığını ve iki ülkenin, petrol piyasasının normalleşmesi için doğru ortak adımlar attığını belirten Enerji Bakanı, “Rusya, büyük bir enerji tedarikçisi, teknolojik lider, uzay alanında önemli yere sahip. Biz ve Rusya, diğer üreticilerle birlikte aynı yuvarlak masada oturuyor ve küresel petrol piyasasını nasıl stabilize edebileceğimizi konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.