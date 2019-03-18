Pentagon 'Suriye'de 1000 asker kalacak' iddiasını yalanladı: Türkiye'yle görüşmeler sürüyor

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ortaya attığı Suriye iddiasını haberden birkaç saat sonra yalanladı.
Dunford, WSJ haberindeki Türkiye iddiasına ilişkin de şu açıklamayı yaptı:
"Buna ilaveten, Türkiye-Suriye sınırına ilişkin Türk tarafının güvenlik endişelerine işaret etmek üzere Türk Genelkurmay Başkanlığı ile detaylı askeri planlamaları yapmayı sürdürüyoruz. Bugüne kadarki planlamalar verimli oldu. Şu anda, önümüzdeki günlerde daha da geliştirilecek bir başlangıç konseptine sahibiz."
Dunford ayrıca, Suriye'de bundan sonraki geçiş sürecine destek vereceğini dile getiren IŞİD Karşıtı Koalisyon'un diğer üyeleriyle de gerekli planlamaları yapmaya devam ettiklerini belirtti.
SURİYE'DE 1000 ASKER BIRAKILACAĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ
Haberde ayrıca, ABD yönetiminin, Türkiye, Avrupalı müttefikleri ve YPG/PKK ile yaptığı görüşmelerde, Suriye'nin kuzeyinde bir 'güvenli bölge' oluşturulması için anlaşılamadığı ileri sürülmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl aralık ayında, Suriye'de IŞİD'in neredeyse tamamen bitirilme noktasına geldiğini açıklamış ve bu süreçle artık Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekileceğini bildirmişti. Daha sonra şubat ayında ise Beyaz Saray, Suriye'de 400 civarında Amerikan askerinin bir süre daha kalacağını açıklamıştı.
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