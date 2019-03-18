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08:16 18 Mart 2019
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    ABD'nin Suriye'de yaklaşık 1000 askeri bulunuyor. Fotoğrafta, Rakka'da görevli bir ABD askeri görülüyor.

    Pentagon 'Suriye'de 1000 asker kalacak' iddiasını yalanladı: Türkiye'yle görüşmeler sürüyor

    © AP Photo / Hussein Malla
    Ortadoğu
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    ABD Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'de 1000 kadar askerin bırakılacağı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesine yönelik planlamaların devam ettiğini açıkladı.

    ABD Genelkurmay Başkanlığı, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ortaya attığı Suriye iddiasını haberden birkaç saat sonra yalanladı.

    Suriye'deki ABD güçleri
    © AP Photo /
    WSJ: ABD, Suriye'de 1000 asker bırakmaya hazırlanıyor
    Söz konusu yazılı açıklamada ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, "ABD ordusunun Suriye'de bin civarında asker bırakmaya hazırlandığı yönünde, önde gelen bir Amerikan gazetesinde yer alan iddia, kesinlikle doğru değildir. Şubat ayında deklare edilen planlar üzerinde hiçbir değişiklik söz konusu değildir ve ABD güçlerinin belirli bir seviyeye azaltılması yönündeki Başkanın talimatını uygulamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Dunford, WSJ haberindeki Türkiye iddiasına ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

    "Buna ilaveten, Türkiye-Suriye sınırına ilişkin Türk tarafının güvenlik endişelerine işaret etmek üzere Türk Genelkurmay Başkanlığı ile detaylı askeri planlamaları yapmayı sürdürüyoruz. Bugüne kadarki planlamalar verimli oldu. Şu anda, önümüzdeki günlerde daha da geliştirilecek bir başlangıç konseptine sahibiz."

    Dunford ayrıca, Suriye'de bundan sonraki geçiş sürecine destek vereceğini dile getiren IŞİD Karşıtı Koalisyon'un diğer üyeleriyle de gerekli planlamaları yapmaya devam ettiklerini belirtti.

    SURİYE'DE 1000 ASKER BIRAKILACAĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

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    WSJ, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Donald Trump yönetiminin çekilme sürecinin ardından Suriye'de yaklaşık 1000 askerini bırakmaya hazırlandığını ileri sürmüştü.

    Haberde ayrıca, ABD yönetiminin, Türkiye, Avrupalı müttefikleri ve  YPG/PKK ile yaptığı görüşmelerde, Suriye'nin kuzeyinde bir 'güvenli bölge' oluşturulması için anlaşılamadığı ileri sürülmüştü.

    ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl aralık ayında, Suriye'de IŞİD'in  neredeyse tamamen bitirilme noktasına geldiğini açıklamış ve bu süreçle artık Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekileceğini bildirmişti. Daha sonra şubat ayında ise Beyaz Saray, Suriye'de 400 civarında Amerikan askerinin bir süre daha kalacağını açıklamıştı.

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    Etiketler:
    IŞİD, PKK, DSG, YPG, ABD Genelkurmay Başkanlığı, Donald Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Türkiye, ABD, Suriye
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