'Ehud Barak'ın telefon ve bilgisayarındaki bilgiler İran'a satıldı'

İsrail'deki 'Kanal 12' televizyonunun haberine göre, 'aylar önce' Barak'ın cep telefonu ve bilgisayarına sızarak bazı bilgileri çalan yabancı bilgisayar korsanları söz konusu bilgileri İran'a sattı.

Barak'ın cep telefonu ve bilgisayarına sızanların arkasında İran'ın olmadığı ancak çalınan bilgilerin Tahran'ın elinde olduğu öne sürüldü.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman'ın geçen yıl temmuz ayında Barak'ın evine giderek eski başbakana 'cep telefonu ve bilgisayarına sızıldığı, çalınan bilgilerin de İran'ın elinde olduğu' bilgisini aktardığı ileri sürüldü.

'İRAN SALDIRI DÜZENLEMEYİ İSTEYEBİLİR'

Görüşmede, İran'ın yurt dışı seyahatlerinde eski başbakan veya bazı İsrailli üst düzey yetkililere karşı 'saldırı düzenlemeyi isteyebileceğinin' gündeme geldiği ifade edildi.

Habere kaynak gösterilen ve ismi açıklanmayan İsrailli yetkili, bilgisayarına ve cep telefonuna sızılmasında Barak'ın ihmalinin bulunmadığını dile getirdi.

© AP Photo / Ronald Zak 'İran'ın stratejisi İsrail'le savaş değil'

İddialara ilişkin İsrail İç İstihbarat Servisi veya Barak'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve 9 Nisan'da yapılacak seçimlerde Başbakan Benyamin Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Benny Gantz'ın cep telefonunun hacklendiği ve olayın arkasında İran'ın olduğu haberleri geçen hafta İsrail basının gündemine oturmuştu.

Gantz'ın partisi, yine Kanal 12 televizyonunun haberiyle gündeme gelen bu konunun basına sızmasına ilişkin Başbakan Netanyahu'yu suçlamıştı.