Suudi Veliaht Prensi'nin bazı yetkileri elinden alındı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle uluslararası toplumun şimşeklerini çekmesini sağlayan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın son günlerde önemli toplantılarda boy göstermemesi dikkat çekti. Kral Selman'ın pek çok konuda anlaşmazlığa düştüğü oğlunun yetkilerini kıstığı iddia edildi.

İngiliz gazetesi The Guardian'a göre Suudi Arabistan Kralı Selman, oğlu Muhammed bin Selman'ın (MbS) bir dizi yetkisini geçici de olsa elinden aldı.

MbS'nin özellikle ekonomi ve finans alanında karar alma yetkisinin sınırlandığı söyleniyor.

İddialar Veliaht Prens'in iki haftadır önemli toplantılarda boy göstermemesinin ardından geldi. MbS'nin yatırım kararlarını Kral Selman adına yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Müsait El Ayban'in denetleyeceği öğrenildi.

Baba-oğulun arasını açan olay ise İstanbul Konsolosluğu'ndaki Cemal Kaşıkçı cinayeti. Riyad, Veliaht Prens'in rolünü reddetse de MbS'nin emri bizzat verip cinayeti en yakın adamlarına işlettiğinin CIA raporuna bile geçtiği haberleri ayyuka çıktı.

The Guardian'a göre Veliaht Prens'in yetkilerini sınırlama kararını üst düzey bakanlara da ileten Kral, bir kabine toplantısına oğlunu davet etti, ama MbS icabet etmedi.

Son iki kabine toplantısına katılmayan Veliaht Prens, bir dizi önemli görüşmede yer almadı. Buna geçen hafta Riyad'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un temasları da dahil.

MbS'nin hazır bulunmadıkları arasında, üst düzey ekonomi-maliye yetkilileriyle toplantı, Kral'ın Başmüftüyle, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, Lübnan Başbakanı, Hindistan ve Çin Büyülelçileriyle görüşmeleri de var.