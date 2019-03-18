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19:18 18 Mart 2019
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    Suriye ordusu

    Suriye Savunma Bakanı: Ya DSG ile uzlaşma yoluyla ya da askeri operasyonla tüm toprakları kurtaracağız

    © REUTERS / SANA
    Ortadoğu
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    Suriye, İran ve Irak Şam'da askeri zirve yaptı. Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri ile ortak basın toplantısı düzenleyen Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyüp, Suriye topraklarından bir karışın bile hükümetin yönetimi dışında kalmayacağını tekrarlarken ABD ile DSG'ye mesaj gönderdi.

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    © REUTERS /
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    Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyüp, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakiri, Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osman Ganimi'nin Şam'daki üçlü zirvesine terörle mücadele konusu ve ABD ile Kürtlere yönelik uyarı mesajları damga vururken Irak-Suriye sınırının gelecek günlerde açılacağı duyuruldu.

    Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Eyüp ve Bakiri, ABD'den Suriye'deki birliklerini çekmesini talep etti.

    ABD'nin askeri imkan ve kabiliyetlerinin büyük ve ileri seviyede olduğundan şüphe duymadıklarını, ama Suriye ordusunun harekete geçip sonuç alacak güçte olduğunu vurgulayan Eyüp "ABD ile müttefikleri, Suriye'den çekilmeli, zira varlıkları hukuka aykırı ve reddediliyor" dedi.

    Bakiri de, Şam'ın onayını almadan Suriye'de bulunan tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi gerektiğini ifade etti.

    Demokratik Suriye Meclisi, Suriye devletinin elindeki Şam ve diğer kentlerde ofis açıyor
    © Sputnik /
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    'KÜRTLER ABD VE MÜTTEFİKLERİNİN ELİNDEKİ TEK KART'

    Suriyeli Kürt grupları da hedef alan Eyüp, Kürtleri ABD ile müttefiklerinin elinde kalan tek kart olarak niteledi.

    Kürtlere devletin otoritesini kabul etme ve ulusal uzlaşı yapma çağrısında bulunan Eyüp, aksi takdirde Suriye ordusunun Kürtlerin bulunduğu bölgeleri, diğer toprakları militanlardan aldığı gibi geri alacağını vurguladı.

    SANA'da yer alan habere göre Suriye Savunma Bakanı, "Ya Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile uzlaşma yoluyla ya da askeri operasyonla toprakları kurtaracağız" diye konuştu. "Suriye hükümeti, tüm Suriye toprakları üzerindeki kontrolünü er ya da geç yeniden tahsis edecek" dedi.

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    © REUTERS / Marko Djurica
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    Eyüp, Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, toprak ve halk bütünlüğünün yanı sıra kendisini ve halkını savunmadaki meşru hakkının hiçbir şekilde pazarlık konusu olmayacağının altını çizdi.

    Suriye'nin daveti olmaksızın Suriye'de bulunan herhangi bir yabancı devlet gücünün işgal niteliği taşıdığını belirten Suriyeli komutan-bakan, Suriye'nin egemenliğini savunma ve işgale karşı koyma hakkının meşru olduğunu belirtti.

    TÜRKİYE'YE DE MESAJLAR

    İdlib vilayetinin de istisna olmayıp mutlaka tam ve eksiksiz şekilde Suriye'nin egemenliği ve kontrolüne döneceğini sözlerine ekledi.

    Suriye ordusunun Tenf bölgesini işgal eden ABD güçlerini çıkarma gücü ve olanaklarına sahip olduğunu söyleyen Eyüp, ABD ve diğer tüm devletlerin güçlerinin kesinlikle Suriye'nin tamamından çıkacaklarını belirtti.

    Suriye'nin başkalarının dayatmaları ile değil de kendi iradeleri ve istekleri ile sonsuza dek birlik beraberlik içinde yaşama seçeneğini benimsediğine dikkat çeken Eyüp, İsrail'in Suriye'ye saldırıları konusunda şu değerlendirmeyi yaptı:

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    © Sputnik / Hikmet Durgun
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    "Bu saldırılar Suriye ordusu karşısındaki ağır yenilgi ve yok olmanın gölgesinde moralleri çöken teröristlerin morallerini yükseltme ve terörlerini sürdürmeleri için umut verme amacı taşıyor. Suriye, İsrail'in tüm saldırılarına başarıyla karşı koyuyor. İsrail, füzelerinin çoğunun imha ettiğimizden hedeflerine ulaşamadı."

    'SURİYE-IRAK SINIRI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇILACAK'

    Bu arada Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi, terör nedeniyle birkaç yıldır kapalı tutulan Suriye-Irak sınırındaki bir kontrol noktasının önümüzdeki günlerde hizmete gireceğini açıkladı.

    Hizmete açılacak sınır kapısının adını belirtmeyen Ganimi, özel bir komite aracılığıyla bu konuda çalışma yapıldığını, iki ülke arasındaki seyahat ve ziyaretlerin yeniden başlayacağını ifade etti.

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    Etiketler:
    Kürtler, uzlaşı, kontrol, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), IŞİD, Ali Abdullah Eyyub, Suriye
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