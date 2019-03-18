Irak mahkemesinden Belçikalı IŞİD üyesine idam kararı

© AFP 2018 / THIERRY CHARLIER Belçika: Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de kalmalı

Irak Merkezi Ceza Mahkemesi, Fas asıllı Belçikalı Hamza el-Beljiki olarak bilinen Tarek Jadaoum hakkında geçtiğimiz yıl aldığı idam kararının ardından bu kez Fas asıllı Belçikalı Bilal el-Marchonhi'yi idama mahkum etti.

IŞİD saflarında Suriye'deki çatışmalara katılan 23 yaşındaki Marconhi, ABD güçleri tarafından Suriye'nin Rakka kentinde yakalanmıştı.

Marconhi, daha sonra ABD tarafından Irak'a iade edilmişti. IŞİD'e üye olmakla yargılanan ve hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Marchonhi'nin işlediği suçların kanıtlandığı belirtildi.

Mahkemede Marchonhi'nin IŞİD üyesi olduğunu kanıtlayan fotoğraf ve videolar gösterildi.

Öte yandan Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders bir kez daha idam cezasına karşı olduğunu belirtti.