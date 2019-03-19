İsrailli kadın bakan, erken seçime 'Faşizm' parfümü sıktı

Geniş ırkçı repertuvarında "Filistinli teröristlerin anneleri de öldürülmeli ki bir daha terörist yetiştiremesinler" gibi sözler de olan İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, bu kez seçim reklamı için 'Faşizm' isimli bir parfüm sürünüp "Bana demokrasi gibi geliyor" dedi.

İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu'yu bu kez daha köşeye sıkışmış halde yakalayan 9 Nisan erken seçimlerinde yarışacak partilerler ittifaklardan biri de Yeni Sağ (HaYamin HeHadaş). Yahudi Evi'nden ayrılanların kurduğu yeni aşırı sağcı oluşumun liderlerinden biri olan ve Netanyahu kabinesinde Adalet Bakanı koltuğunda oturan Ayelet Şaked, 'zamanın ruhunu tam manasıyla yakalayan' seçim reklamıyla yine tartışma yarattı.

9 Nisan seçimine iki hafta kalana dek TV'de siyasi reklam yayımlanamadığından İsrailli siyasi partiler çektirdikleri video kliplerle sosyal medyayı istila etmiş vaziyette. Bunlardan biri de 'Ayelet Şaked'den Faşizm' başlığı altında açılıyor. Kadın siysetçi takıp takıştırır, giyinip kuşanır ve salına salına merdivenlerden inip ev içinde pozlar verirken, baştan çıkartıcı bir ses de İbarince olarak 'yargı reformu', 'güçlerin ayrılığı', 'Yüksek Mahkeme'yi sınırlamak' gibi kavramlar fısıldıyor.

© REUTERS / Ammar Awad İsrail'de aşırı sağ siyaset protestosu: Sana orta parmağını gösterecek politikacılara oy verme

Tüm bunlar, Şaked'in Yüksek Mahkeme yargıçlarını milletvekilleri ve kabinenin atamasını, Yüksek Mahkeme'nin reddettiği yasaların meclis tarafından yeniden yürürlüğe sokulabilmesini, yargının etkinliğini azaltıp yürütmeye daha fazla yetki kazandırmayı amaçlayan programının bir parçası.

En son sahnede üzerine 'Faşizm' isimli bir parfümü sıkan Şaked "Bence bu demokrasi gibi kokuyor" diyor.

Anketlerde geriye giden Yeni Sağ (HaYamin HeHadaş) partisine "Reklamın iyisi kötüsü olmaz" dedirtircesine Şaked'in 'Faşizm' parfümü üzerinden ilgi çekmeyi başaran film, diğer yandan İsrail'de yaşamayan, İbranice bilmeyen sosyal medya kullanıcılarının kafalarını karıştırdı: İsrailli kadın bakan 'Faşizm' adında bir parfüm mü satıyordu ya da kime ne satıyordu?

Raf Sanchez "İsrailli sağcı partinin seçim reklamı parfüm reklamı numarası yapıyor. Parfümün adı Faşizm. Bunun ironik oması amaçlanıyor ve Ayalet Şaked'in 'Bana demokrasi gibi koktu' sözüyle bitiyor. Ama partinin siciline bakınca ironinin işleyip işlemediği meçhul" diye yazdı.

Right-wing Israeli party's election ad spoofs a perfume commercial. The perfume is called Fascism.



It's supposed to be ironic + ends with @Ayelet__Shaked saying "smells like democracy". But not sure how well the irony works given her party's record. pic.twitter.com/IfnsN22hEM — Raf Sanchez (@rafsanchez) 18 Mart 2019

​Reklamı uzun uzun anlatan bir tweete i24News kanalının muhabiri Eylon Levy "Uluslararası takipçilerimizin tek gördüğü Ayelet Şaked'in fotoğrafıyla 'FAŞİZM' kelimesi" yanıtını verdi.

All our international followers see is a picture of Ayelet Shaked and the word "FASCISM". pic.twitter.com/NzSxSR9399 — Eylon Levy (@EylonALevy) 18 Mart 2019

​