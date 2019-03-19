İsrailli kadın bakan, erken seçime 'Faşizm' parfümü sıktı

9 Nisan seçimine iki hafta kalana dek TV'de siyasi reklam yayımlanamadığından İsrailli siyasi partiler çektirdikleri video kliplerle sosyal medyayı istila etmiş vaziyette. Bunlardan biri de 'Ayelet Şaked'den Faşizm' başlığı altında açılıyor. Kadın siysetçi takıp takıştırır, giyinip kuşanır ve salına salına merdivenlerden inip ev içinde pozlar verirken, baştan çıkartıcı bir ses de İbarince olarak 'yargı reformu', 'güçlerin ayrılığı', 'Yüksek Mahkeme'yi sınırlamak' gibi kavramlar fısıldıyor.
En son sahnede üzerine 'Faşizm' isimli bir parfümü sıkan Şaked "Bence bu demokrasi gibi kokuyor" diyor.
Raf Sanchez "İsrailli sağcı partinin seçim reklamı parfüm reklamı numarası yapıyor. Parfümün adı Faşizm. Bunun ironik oması amaçlanıyor ve Ayalet Şaked'in 'Bana demokrasi gibi koktu' sözüyle bitiyor. Ama partinin siciline bakınca ironinin işleyip işlemediği meçhul" diye yazdı.
Right-wing Israeli party's election ad spoofs a perfume commercial. The perfume is called Fascism.— Raf Sanchez (@rafsanchez) 18 Mart 2019
It's supposed to be ironic + ends with @Ayelet__Shaked saying "smells like democracy". But not sure how well the irony works given her party's record. pic.twitter.com/IfnsN22hEM
Reklamı uzun uzun anlatan bir tweete i24News kanalının muhabiri Eylon Levy "Uluslararası takipçilerimizin tek gördüğü Ayelet Şaked'in fotoğrafıyla 'FAŞİZM' kelimesi" yanıtını verdi.
All our international followers see is a picture of Ayelet Shaked and the word "FASCISM". pic.twitter.com/NzSxSR9399— Eylon Levy (@EylonALevy) 18 Mart 2019
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