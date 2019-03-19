Suriye’de terör yanlıları kreş öğrencilerini taşıyan otobüse saldırdı: 1 çocuk öldürüldü

Suriye’nin Halep kentinde terör yanlılarının kreş öğrencilerini taşıyan bit otobüse saldırdı düzenledikleri, saldırıda 5 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği, bir öğretmenin de yaralandığı bildirildi.

© AFP 2018 / George Ourfalian Suriye askerleri Hama’da bir intihar saldırısını engelledi

Suriye Devlet Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığına göre Halep kentinde terör yanlıları, kreş öğrencilerini taşıyan bit otobüse saldırdı düzenledi. Saldırıda 5 yaşında bir çocuk hayatını kaybederken bir öğretmen de yaralandı.

Habere göre kentin kuzeybatı banliyösünde gizlenen militanlar, el Zahra bölgesindeki daire kavşağa doğru ilerleyen otobüse ateş açtı. Saldırıda 5 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, bir öğretmen de yaralandı.

Daha önce Suriye devlet televizyonu, otobüsün bir keskin nişancının hedefi olduğunu, çocuğun onun silahından atılan mermiyle hayatını kaybettiğini bildirmişti.