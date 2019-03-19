Suriye’de terör yanlıları kreş öğrencilerini taşıyan otobüse saldırdı: 1 çocuk öldürüldü

Suriye Devlet Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığına göre Halep kentinde terör yanlıları, kreş öğrencilerini taşıyan bit otobüse saldırdı düzenledi. Saldırıda 5 yaşında bir çocuk hayatını kaybederken bir öğretmen de yaralandı.
© AFP 2018 / George Ourfalian
Habere göre kentin kuzeybatı banliyösünde gizlenen militanlar, el Zahra bölgesindeki daire kavşağa doğru ilerleyen otobüse ateş açtı. Saldırıda 5 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, bir öğretmen de yaralandı.
Daha önce Suriye devlet televizyonu, otobüsün bir keskin nişancının hedefi olduğunu, çocuğun onun silahından atılan mermiyle hayatını kaybettiğini bildirmişti.
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