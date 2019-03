Mısırlı yazar El Asvani'ye Cumhurbaşkanı Sisi'ye hakaretten dava açıldı

ABD'de yaşayan Mısırlı ünlü yazar Ala el-Asvani'ye Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'ye hakaretten dava açıldı. Yazar, dava dosyasında Deutsche Welle Arapça'daki köşe yazılarında ve son çıkan romanı "The Republic, As If"te geçen ifadelere atıf yapıldığını söyledi.

© REUTERS / POOL New Sisi’nin görev süresini 2034’e kadar uzatma imkanı veren anayasa değişikliği teklifi ilk oylamada meclisten geçti

Mısırlı yazar Ala el-Asvani'ye Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'ye hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Salı günü Deutsche Welle'deki köşe yazısında El-Asvani, haftasonu "askeri bir mahkemeye sevk edildiğini, devlet başkanına hakaret etmekle ve rejime karşı nefreti kışkırtmakla suçlandığını" yazdı.

BBC'nin aktardığına göre El-Asvani, kararın Mısır anayasasının 65. maddesinin yanı sıra Mısır'ın da imzacı olduğu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 19. maddesini ihlali anlamına geldiğini söyledi.

El-Asvani, yazısında "Askeri başsavcıya göre suçum düşüncelerimi açıkça ifade etmemse, bunu kabul eder ve onur duyarım" ifadelerini kullandı.

Ala el-Asvani'nin 2002 yılında kaleme aldığı ve Hüsnü Mübarek döneminde ülkedeki siyasi ve toplumsal problemleri konu alan "Yakubyan Apartmanı" kitabı Türkçe dahil olmak üzere 35 dile çevrildi.

Diğer yandan geçen yıl çıkan ve Mısır'da basımı ve dağıtımı yasaklanan "The Republic, As If" kitabı, Mübarek'in istifasına yol açan protesto gösterileri sırasında yaşananları konu alıyor.