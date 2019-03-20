Netanyahu: İran üzerindeki baskı işe yarıyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesine işaret ederek, İran üzerindeki baskının işe yaradığını söyledi.

© REUTERS / Maxim Shemetov Netanyahu: İran ve müttefikleri bölgedeki en büyük tehdit unsuru

Netanyahu, bölgesel tur kapsamında İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde görüştü.

Görüşmenin ardından Pompeo ile ortak basın toplantısı düzenleyen Netanyahu, ABD yönetiminin İran'a karşı attığı adımlardan övgüyle bahsederken, uluslararası toplumun İran ile mücadelede daha fazla adım atması gerektiğini dile getirdi.

'İRAN ÜZERİNDEKİ BASKIYI GENİŞLETMELİYİZ'

İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Netanyahu, "Başkan Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi ve dediğini de yaptı. İran üzerindeki baskı işe yarıyor fakat bunu genişletmeliyiz, aramızdaki işbirliğiyle bu olacaktır" diye konuştu.

Netanyahu ayrıca uluslararası topluma işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı olarak" tanımaları çağrısı yaptı.

POMPEO: İSRAİL-FİLİSTİN BARIŞI İÇİN SAMİMİ DİYALOG GEREKLİ

© Sputnik / Vladimir Astapkovich İsrailli bakandan 'Yüzyılın Anlaşması'na eleştiri

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise Washington ile Tel Aviv arasındaki yakın ilişkiye değinerek, ülkesinin İsrail'in en iyi dostu olduğunu ifade etti.

Konuşmasında İran'ı hedef alan ve Tahran yönetiminin İsrail'i yok etme çağrısı yaptığını dile getiren Pompeo, bu tehditlere karşı ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını kaydetti.

Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaya da değinen Pompeo, "Filistin ile İsrail arasında kalıcı barışın sağlanması için bölgede samimi bir diyalog ve karşılıklı fikir alış verişinin desteklenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.