'ABD’nin hava saldırıları, 3 bin Suriyelinin ölümüne sebep oldu'

Raporda, ABD öncülüğündeki koalisyonun "zorla" 500 binden fazla insanı göç ettirdiğini de iddia etti. Raporda, sivil ölümlerin yüzde 32'sinin eski ABD Başkanı Barrack Obama döneminde olduğuna değinilerek, "Trump'ın başkan olmasıyla saldırılar, karmaşık ve rastgele düzenlendi" denildi.
Yayınlanan istatistiklerde, Obama dönemindeki saldırılarda, 194'ü çocuk, 294'ü kadın toplam 976 sivil ölürken, Trump döneminde 730'u çocuk, 362'si kadın toplam 2 bin 59 sivilin yaşamını yitirdiği gözlendi.
Ayrıca raporda, saldırıların 25'inin okul ve 15'inin sağlık ocağı olmak üzere, en az 172 saldırının sivil tesislere yönelik yapıldığı kaydedildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)