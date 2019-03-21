İran’dan Ankara’ya ikinci yalanlama: Ortak operasyon yapılmadı

İran silahlı kuvvetleri sözcüsü Abdülfazıl Şekerci, Türkiye ile sınır yakınlarında PKK'ya yönelik ortak bir operasyon yapılmadığını söyleyerek Türkiye ile operasyona dahil olduğu açıklamalarını ikinci kez yalanladı.

Tasnim haber ajansında yer alan habere göre Şekerci, "İran silahlı kuvvetlerinin sınır bölgesinde Türk ordusuyla ortak bir operasyonu olmadı" dedi.

İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İranlı ve Türk yetkililerin hafta başında iki ülkenin sınır hattında PKK'ya karşı 'eşzamanlı ve koordineli' başlatılan ortak operasyon hakkında telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ve operasyonun bir süre daha devam etmesinin kararlaştırıldığını belirtmişti.

İran Güvenlik ve İntizami İşlerden Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, dün yaptığı açıklamada, Türkiye ile ortak operasyon düzenleme kararına bağlı olduklarını kaydederek, iki ülke içinde sınır güvenliğinin önemli olduğunu ve ikili ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini söylemişti.

DAHA ÖNCE DE YALANLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin PKK'ya karşı İran ile ortak operasyon düzenlediğini açıklamış, İran ordusundan bir kaynak ise bu haberi yalanlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili, "Uzun zamandır İran-Türkiye sınırında… Bunlara karşı ortak operasyon, ortak eylemi konuştuk. Hamdolsun bu gece yapıldı. Daha önce de yapıldı ama bu daha kapsamlı bir şey oldu. Bunu devam ettirecekler" demişti.