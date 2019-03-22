Suriye'den Trump'a: Golan Suriye ve Arap toprağıdır, olmaya da devam edecektir

Suriye resmi haber ajansının aktardığına göre bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Trump'ın ifadelerinin ABD'nin İsrail'e yönelik 'körü körüne tarafgirliğini' gösterdiğine vurgu yaptı.
"Açıklamalar Golan'ın Suriye ve Arap toprağı olduğu ve olmaya devam edeceği gerçeğini değiştirmiyor" diyen kaynak, "Suriye ulusu bu kıymetli Suriye ulusal toprak parçasını elindeki tüm araçları kullanarak geri almaya daha kararlı" diye devam etti.
NETANYAHU TEŞEKKÜR ETTİ
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da yine Twitter'dan Trump'a teşekkür etmişti.
הערב בשיחת הטלפון עם ידידי הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ עשה היסטוריה והכיר בריבונות ישראל על הגולן. אין לנו חבר טוב ממנו! pic.twitter.com/iGmMAhXV6d— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 21 Mart 2019
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