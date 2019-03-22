Musul'daki feribot faciasında işletme müdürü gözaltına alındı

Irak medyasında yer alan haberlere göre, dün Dicle Nehri kıyısında yer alan El Cezire Parkı'ndaki feribotun batmasından sonra 9 park çalışanını gözaltına alan güvenlik güçleri, parkın işletme müdürünü de Musul vilayetinden kaçmaya çalışırken yakaladı.

Bu arada Musul İl Meclisi Üyesi Gazvan ed-Davudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e yükseldiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI SALİH MUSUL'DA

© REUTERS / KHALID AL-MOUSILY Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de olay üzerine bugün Musul'a gitti.

Salih, sayıları belli olmayan nehirdeki kayıpları arama ve kurtarma faaliyetini takip etmek için Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Salih'e Musul Valisi Nufeyl Hamadi de eşlik etti.

‘BATAN FERİBOTTA 287 KİŞİ VARDI' İDDİASI

Irak Meclisi Musul Milletvekili Ahmed el Cuburi ise yaptığı yazılı açıklamada, El Cezire Parkı'ndaki güvenlik kameralarından elde edilen verilere göre, batan feribotta 103 kadın, 86 erkek ve 98 çocuk olmak üzere toplam 287 kişinin olduğunu ileri sürdü.

عدد الذين كانوا على العبارة ٢٨٧ (١٠٣نساء ٨٦ رجال ٩٨ أطفال) بحسب العد حسب تصوير كاميرات المراقبة للجزيرة السياحية

عدد الجثث التي انتشلت من النهر ٨٩ جثة

عدد الذين تم انقاذهم والذين انقذوا نفسهم بحدود ٨٠ شخص

الباقي ١١٨ في عداد المفقودين

حسبنا الله ونعم الوكيل #فاجعة الموصل pic.twitter.com/0dnrbv1NYz — النائب احمد الجبوري (@ahmedaljubore1) March 22, 2019

​Cuburi, yapılan ilk incelemelere göre 50 kişilik taşıma kapasitesi olan feribotun aşırı yükleme sonucu battığını ifade etti.

‘MUSUL BARAJI'NDAN BIRAKILAN SU MİKTARI DÜŞÜRÜLDÜ'

Öte yandan Irak Su Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dicle Nehri'ndeki arama-kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak ve su seviyesinin yükselmesinin önüne geçmek için Musul Barajı'ndan bırakılan su seviyesinin en aza düşürüldüğü belirtildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de dün olayın hemen ardından Musul'a gitmişti. Abdulmehdi daha sonra ülke genelinde 3 gün yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Irak İçişleri Bakanlığı'nca dün gece itibarıyla faciada ölü sayısının 100'e çıktığı bildirilmişti.