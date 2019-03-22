‘Bağdadi dış görünüşünü değiştirdi, Suriye’den kaçmaya çalışıyor’

Al-Araby al-Jadeed gazetesinin Irak güvenlik güçleri arasından bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Bağdadi Baguz'da değil.
ما مصير زعيم تنظيم #داعش؟— العربي الجديد (@alaraby_ar) March 22, 2019
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#أبو_بكر_البغداديhttps://t.co/bSp7Sc811m
Bağdadi'nin sıradan sivil otomobillerle ya da taksilerle yer değiştirdiğini belirten Kaynak "Son zamanlarda araç konvoylarının eşlik etmesine karşı çıkıyor, korumaları IŞİD'in formalarından farklı Afgan giysileri giyiyor. Ayrıca dış görünüşünü değiştirdi. Sakalını kısalttı, kızıla boyadı. Son iki yıldır fazla hareketsizlikten çok kilo aldı" ifadelerini kullandı.
Daha önce Bağdadi'nin öldürüldüğüne ilişkin bilgiler birçok kez basına yansısa da bir doğrulama gelmedi. Irak'ta yayın yapan el Sumeriye televizyonunun Irak istihbaratına dayandırdığı haberine göre Bağdadi, haziran ayında Irak ordusunun operasyonu sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.
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