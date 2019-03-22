‘Bağdadi dış görünüşünü değiştirdi, Suriye’den kaçmaya çalışıyor’

IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin dış görünüşünü değiştirip Suriye’den, Irak’a kaçmaya yönelik birkaç başarısız girişimde bulunduğu, IŞİD’in son mukavemet noktası Baguz’da olmadığı belirtildi.

Al-Araby al-Jadeed gazetesinin Irak güvenlik güçleri arasından bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Bağdadi Baguz'da değil.

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Kaynak "Bağdadi Baguz'da değil, ancak DSG'nin operasyonları öncesinde oraya birkaç kez gitti. Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Suriye'nin başka bir bölgesinde. Oradan birkaç kez Irak'a kaçmaya çalıştı, ancak koalisyon güçleri ve sınırdaki Irak halk savunma güçleri Haşd el Şabi onu durmaya zorladı" dedi.

Bağdadi'nin sıradan sivil otomobillerle ya da taksilerle yer değiştirdiğini belirten Kaynak "Son zamanlarda araç konvoylarının eşlik etmesine karşı çıkıyor, korumaları IŞİD'in formalarından farklı Afgan giysileri giyiyor. Ayrıca dış görünüşünü değiştirdi. Sakalını kısalttı, kızıla boyadı. Son iki yıldır fazla hareketsizlikten çok kilo aldı" ifadelerini kullandı.

Kürt basını dün Demokratik Suriye Güçleri (DSG) IŞİD'in Suriye'nin kuzeybatısındaki son mukavemet noktası Baguz'u teröristlerden temizlediğini aktarmıştı, ancak DSG daha sonra bu bilgiyi yalanlamıştı. Suriye'nin kuzeyindeki uluslararası koalisyon güçlerinin temsilcisi Sputnik'e yaptığı açıklamada bölgedeki çatışmaların sürdüğünü söylemişti.

Daha önce Bağdadi'nin öldürüldüğüne ilişkin bilgiler birçok kez basına yansısa da bir doğrulama gelmedi. Irak'ta yayın yapan el Sumeriye televizyonunun Irak istihbaratına dayandırdığı haberine göre Bağdadi, haziran ayında Irak ordusunun operasyonu sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.