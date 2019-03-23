İdlib'te HTŞ'nin sözde Adalet Bakan Yardımcısı bombalı saldırıda öldürüldü

Suriye'nin İdlib kentinde El Nusra'nın başını çektiği Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) tarafından kurulan ancak kimsenin tanımadığı sözde 'Kurtuluş Hükümeti'nin Adalet Bakan Yardımcısı Muhammed Kabakabçı, aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu öldürüldü.

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre İdlib'te El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra'nın başını çektiği HTŞ tarafından kurulan sözde Kurtuluş Hükümetinin Adalet Bakanı Yardımcısı Muhamed Kabakçı, İdlib kent merkezinde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldürüldü. İki korumasıyla aracına binen Kabakçı, aracını hareket ettiği esnada aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle iki korumasıyla öldü.

HTŞ tarafından Türkiye destekli muhaliflerin kurmuş olduğu Suriye Geççici Hükümetine karşı kurulan ancak kimsenin tanımadığı Kurtuluş Hükümeti, HTŞ'ye bağlı çalışıyor. Kurtuluş Hükümeti, Türkiye destekli muhaliflerin kurmuş olduğu ancak kimsenin tanımadığı Suriye Geçici Hükümetinin İdlib'te çalışmalarına engel oluyordu ve bu nedenle de Suriye Geçici Hükümetinin Başbakanı Başbakanı Cevad Ebu Hatab, bu ay başında istifa etmişti.

Haleb ve İdlib bölgesinde daha önce Suriye Ordusuna karşı saldırılarda bulunan cihatçı Muhammed Kabakabçı, daha önce de birçok kez kendisine karşı yapılan saldırılarda ağır yaralanmıştı.