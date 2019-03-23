‘Hama’da 21 kişi gaz zehirlenmesi belirtileriyle hastaneye kaldırıldı’

Hama'nın kuzey batısındaki Resif ve Aziziye bölgelerinde çocuklarının da aralarında bulunduğu zehirli gazdan etkilenerek yaralandığı bildirildi.

Sputnik muhabirinin Sakilbiye Hastanesi'nden bir kaynaktan aktardığına göre, 21 kişi nefes darlığı semptomlarıyla hastaneye getirildi.

Olayın silahsızlandırılmış bölgede varlık gösteren silahlı grupların attığı füzelerinin ardından meydana geldiği bilirildi.

Russia Today Arapça'ya konuşan Sakilbiye Hastanesi müdürü, 21 kişinin yaralandığını söyledi.

El İhbariya’nın kendi muhabirinin aktardıklarına dayandırdığı haberde, şu ifadelere yer verdi: “Sakilbiye cumhuriyet hastanesinin müdürü, terörist gruplar tarafından fırlatılan birkaç top mermisinin kasabaya düşmesinden sonra zehirli gazı teneffüs etmiş olmaları nedeniyle yaşadıkları nefes darlığından dolayı 21 kişinin hastaneye giriş yaptığını doğruladı.”

Terör yanlıları sürekli olarak Hama’nın kuzeyindeki ve Lazkiye’deki yerleşimleri havan toplarıyla ve füzelerle ateşe tutuyor.