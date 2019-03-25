Musul’daki feribot faciası sonrası, Irak Meclisi valiyi görevden aldı

Musul’daki feribot kazasını görüşmek için oturum düzenleyen Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdülmehdi’nin önerisi üzerine Musul Valisi Nofel Akub ile yardımcıları Abdulkadir Sincar ve Hasan Allaf’ı görevden alma yönünde karar verdi.

Dicle Nehri açıklarında ihmal sonucu batan feribotta çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 100’den fazla kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi kaybolmuştu.

© REUTERS / STRINGER Musul'daki feribot faciasında işletme müdürü gözaltına alındı

Daha önce kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Musul'a gitmiş ve valiyi görevden uzaklaştırmış olan Başbakan Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, vali ile yardımcısının görevden alınması talebini 'görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde apaçık ihmal, görevi kötüye kullanma ve kamu malının heder edilmesi gibi ulaşılan bir takım soruşturma sonuçlarına' dayandırmıştı.

50 kişi kapasitesi bulunan feribotta 170'ten fazla yolcunun olduğu ama can yeleğinin olmadığı belirtilmişti.