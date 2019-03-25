Netanyahu'nun itirafı ani bir röportajla geldi: Denizaltı satışına onay verdim, devlet sırrı diye gizledim

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, askeri kurumlara haber vermeden Alman denizaltılarının Mısır'a satışına onay verdiğini kabul ederek, bunu ‘devlet sırrı' olduğu için gizlediğini savundu. Seçim öncesinde yolsuzluk iddialarıyla zor duruma düşen Netanyahu'nun bu itirafının ‘ani ve nadir' bir röportajla gelmesi ayrıca dikkat çekti.

ABD ziyareti öncesinde Kanal 12'ye konuşan Netanyahu, Almanya'nın Mısır'a iki denizaltı satmasına onay verdiği yönündeki iddiaları doğruladı.

Durumu İsrail savunma kurumu liderlerinden gizlediğini inkâr etmeyen Netanyahu, "Mısır, Güney Kore ya da diğer ülkelerden her halükarda (denizaltıları) satın alacaktı. Benny Gantz, Yair Lapid özellikle Moshe Yalon ve Gabi Aşkenazi (Mavi-Beyaz ittifakının önde gelen isimleri) devlet sırlarını ortaya çıkarmam konusunda beni zorluyor. Devlet güvenliğini tehlikeye atıyorlar. Bunu açıklayamam" ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddialar daha önce de gündeme gelmiş ancak Başbakan tarafından doğrulanmamıştı.

MUHALİF İTTİFAK SORUŞTURMA ÇAĞRISI YAPTI

İsrail medyası geçen hafta, eski İsrail Savunma Bakanlığı Siyasi ve Güvenlik Komitesi Başkanı Amos Gilad'ın polise verdiği ifadede Almanya'nın Mısır'a iki adet denizaltı satışına Netanyahu'nun onay verdiğini aktarmıştı.

© REUTERS / Ariel Schalit İsrail Yüksek Mahkemesi'nden Netanyahu'nun partisinin başvurusuna ret

Bu haberin ardından İsrail'de 9 Nisan'daki erken seçimde Netanyahu'nun partisi Likud'un en yakın rakibi olarak gösterilen ‘Mavi-Beyaz' ittifakı Başbakan hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.

Siyasiler, Başbakanı kendisinin de hisse sahibi olduğu Alman firmasını kayırmakla ve Savunma Bakanlığı'na ihanetle suçluyor.

Netanyahu hâlihazırda üç farklı yolsuzluktan dava açılması ihtimaliyle karşı karşıya bulunuyor.

Mısır, iki adet Dolphin denizaltısı almak için Almanya ile 2011'de anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında ilk denizaltı 2016'da, diğeri ise geçen yıl Mısır'a teslim edilmişti.

ŞİRKETLE YAKIN İLİŞKİSİ VAR

© REUTERS / Ronen Zvulun Yolsuzluk soruşturmasıyla sıkışan Netanyahu'dan seçimdeki rakiplerine 'hakaret' davası hamlesi

Haaretz'in haberine göre Netanyahu, 2007'de muhalif liderken ABD Teksas merkezli ve yeğeni Nathan Milikowsky tarafından yönetilen Seadrift Coke adlı şirketten hisse satın almıştı.

Denizaltı imalatı için çelik üreten bu şirket, daha sonra Ohio merkezli GrafTech adındaki başka bir firmaya satılmıştı. GrafTech'in, söz konusu denizaltıların satışını gerçekleştiren Alman firması ‘Thyssenkrupp'un tedarikçileri arasında yer alması dikkati çekiyor. Başbakan Netanyahu ise söz konusu şirketteki hisselerini Kasım 2010'da sattığını savunuyor.

Daha önce de aynı firmadan İsrail ordusuna denizaltı alınması üzerine Netanyahu ve ona yakın bazı isimler hakkında soruşturma açılmış ancak savcı Netanyahu'yu bu soruşturmadan aklamıştı.

PROGRAMDA YER ALMAYAN RÖPORTAJ: SUNUCULARIN BİLE HABERİ YOKTU

Öte yandan röportajın bir diğer dikkat çeken yönü ise ‘ani ve nadir' olmasıydı. Röportaj, Netanyahu'nun programında yer almıyordu.

Röportaj, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek amacıyla Washington'a yapacağı uçak yolculuğunun hemen öncesinde gerçekleşti. Hatta sunucular bile Netanyahu'nun stüdyoya girişinden kısa bir süre önce bilgilendirildi. Sunucular o sırada gece haberlerini sunuyordu.

Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle zor durumda olan Netanyahu'nun siyasi rakiplerinden gelen suçlamalara yanıt vermek için bu yolu seçtiği konuşuluyor. İsrail 9 Nisan'da erken seçime gidiyor. Netanyahu'nun en yakın rakipleri olarak gösterilen İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz ile Gelecek Partisi lideri Yair Lapid seçime ittifak halinde katılma kararı almıştı.