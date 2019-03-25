Netanyahu'nun itirafı ani bir röportajla geldi: Denizaltı satışına onay verdim, devlet sırrı diye gizledim

ABD ziyareti öncesinde Kanal 12'ye konuşan Netanyahu, Almanya'nın Mısır'a iki denizaltı satmasına onay verdiği yönündeki iddiaları doğruladı.
Söz konusu iddialar daha önce de gündeme gelmiş ancak Başbakan tarafından doğrulanmamıştı.
MUHALİF İTTİFAK SORUŞTURMA ÇAĞRISI YAPTI
İsrail medyası geçen hafta, eski İsrail Savunma Bakanlığı Siyasi ve Güvenlik Komitesi Başkanı Amos Gilad'ın polise verdiği ifadede Almanya'nın Mısır'a iki adet denizaltı satışına Netanyahu'nun onay verdiğini aktarmıştı.
Siyasiler, Başbakanı kendisinin de hisse sahibi olduğu Alman firmasını kayırmakla ve Savunma Bakanlığı'na ihanetle suçluyor.
Netanyahu hâlihazırda üç farklı yolsuzluktan dava açılması ihtimaliyle karşı karşıya bulunuyor.
Mısır, iki adet Dolphin denizaltısı almak için Almanya ile 2011'de anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında ilk denizaltı 2016'da, diğeri ise geçen yıl Mısır'a teslim edilmişti.
ŞİRKETLE YAKIN İLİŞKİSİ VAR
Denizaltı imalatı için çelik üreten bu şirket, daha sonra Ohio merkezli GrafTech adındaki başka bir firmaya satılmıştı. GrafTech'in, söz konusu denizaltıların satışını gerçekleştiren Alman firması ‘Thyssenkrupp'un tedarikçileri arasında yer alması dikkati çekiyor. Başbakan Netanyahu ise söz konusu şirketteki hisselerini Kasım 2010'da sattığını savunuyor.
Daha önce de aynı firmadan İsrail ordusuna denizaltı alınması üzerine Netanyahu ve ona yakın bazı isimler hakkında soruşturma açılmış ancak savcı Netanyahu'yu bu soruşturmadan aklamıştı.
PROGRAMDA YER ALMAYAN RÖPORTAJ: SUNUCULARIN BİLE HABERİ YOKTU
Röportaj, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek amacıyla Washington'a yapacağı uçak yolculuğunun hemen öncesinde gerçekleşti. Hatta sunucular bile Netanyahu'nun stüdyoya girişinden kısa bir süre önce bilgilendirildi. Sunucular o sırada gece haberlerini sunuyordu.
Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle zor durumda olan Netanyahu'nun siyasi rakiplerinden gelen suçlamalara yanıt vermek için bu yolu seçtiği konuşuluyor. İsrail 9 Nisan'da erken seçime gidiyor. Netanyahu'nun en yakın rakipleri olarak gösterilen İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz ile Gelecek Partisi lideri Yair Lapid seçime ittifak halinde katılma kararı almıştı.
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