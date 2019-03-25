Kayıt
12:15 25 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

    Netanyahu'nun itirafı ani bir röportajla geldi: Denizaltı satışına onay verdim, devlet sırrı diye gizledim

    © AP Photo / Gali Tibbon
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, askeri kurumlara haber vermeden Alman denizaltılarının Mısır'a satışına onay verdiğini kabul ederek, bunu ‘devlet sırrı' olduğu için gizlediğini savundu. Seçim öncesinde yolsuzluk iddialarıyla zor duruma düşen Netanyahu'nun bu itirafının ‘ani ve nadir' bir röportajla gelmesi ayrıca dikkat çekti.

    ABD ziyareti öncesinde Kanal 12'ye konuşan Netanyahu, Almanya'nın Mısır'a iki denizaltı satmasına onay verdiği yönündeki iddiaları doğruladı.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Ariel Schalit
    İsrail'de Netanyahu'ya seçimler öncesi 'rüşvet' iddianamesi
    Durumu İsrail savunma kurumu liderlerinden gizlediğini inkâr etmeyen Netanyahu, "Mısır, Güney Kore ya da diğer ülkelerden her halükarda (denizaltıları) satın alacaktı. Benny Gantz, Yair Lapid özellikle Moshe Yalon ve Gabi Aşkenazi (Mavi-Beyaz ittifakının önde gelen isimleri) devlet sırlarını ortaya çıkarmam konusunda beni zorluyor. Devlet güvenliğini tehlikeye atıyorlar. Bunu açıklayamam" ifadelerini kullandı.

    Söz konusu iddialar daha önce de gündeme gelmiş ancak Başbakan tarafından doğrulanmamıştı.

    MUHALİF İTTİFAK SORUŞTURMA ÇAĞRISI YAPTI

    İsrail medyası geçen hafta, eski İsrail Savunma Bakanlığı Siyasi ve Güvenlik Komitesi Başkanı Amos Gilad'ın polise verdiği ifadede Almanya'nın Mısır'a iki adet denizaltı satışına Netanyahu'nun onay verdiğini aktarmıştı.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Ariel Schalit
    İsrail Yüksek Mahkemesi'nden Netanyahu'nun partisinin başvurusuna ret
    Bu haberin ardından İsrail'de 9 Nisan'daki erken seçimde Netanyahu'nun partisi Likud'un en yakın rakibi olarak gösterilen ‘Mavi-Beyaz' ittifakı Başbakan hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.

    Siyasiler, Başbakanı kendisinin de hisse sahibi olduğu Alman firmasını kayırmakla ve Savunma Bakanlığı'na ihanetle suçluyor.

    Netanyahu hâlihazırda üç farklı yolsuzluktan dava açılması ihtimaliyle karşı karşıya bulunuyor.

    Mısır, iki adet Dolphin denizaltısı almak için Almanya ile 2011'de anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında ilk denizaltı 2016'da, diğeri ise geçen yıl Mısır'a teslim edilmişti.

    ŞİRKETLE YAKIN İLİŞKİSİ VAR

    Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the weekly cabinet meeting at the Prime Minister's office in Jerusalem September 5, 2018
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Yolsuzluk soruşturmasıyla sıkışan Netanyahu'dan seçimdeki rakiplerine 'hakaret' davası hamlesi
    Haaretz'in haberine göre Netanyahu, 2007'de muhalif liderken ABD Teksas merkezli ve yeğeni Nathan Milikowsky tarafından yönetilen Seadrift Coke adlı şirketten hisse satın almıştı.

    Denizaltı imalatı için çelik üreten bu şirket, daha sonra Ohio merkezli GrafTech adındaki başka bir firmaya satılmıştı. GrafTech'in, söz konusu denizaltıların satışını gerçekleştiren Alman firması ‘Thyssenkrupp'un tedarikçileri arasında yer alması dikkati çekiyor. Başbakan Netanyahu ise söz konusu şirketteki hisselerini Kasım 2010'da sattığını savunuyor.

    Daha önce de aynı firmadan İsrail ordusuna denizaltı alınması üzerine Netanyahu ve ona yakın bazı isimler hakkında soruşturma açılmış ancak savcı Netanyahu'yu bu soruşturmadan aklamıştı.

    PROGRAMDA YER ALMAYAN RÖPORTAJ: SUNUCULARIN BİLE HABERİ YOKTU

    Benyamin Netanyahu bir cenazede konuşurken
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    İsrail'de dengeleri değiştiren anlaşma: İki lider Netanyahu'ya karşı ittifak kurdu
    Öte yandan röportajın bir diğer dikkat çeken yönü ise ‘ani ve nadir' olmasıydı. Röportaj, Netanyahu'nun programında yer almıyordu.

    Röportaj, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek amacıyla Washington'a yapacağı uçak yolculuğunun hemen öncesinde gerçekleşti. Hatta sunucular bile Netanyahu'nun stüdyoya girişinden kısa bir süre önce bilgilendirildi. Sunucular o sırada gece haberlerini sunuyordu.

    Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle zor durumda olan Netanyahu'nun siyasi rakiplerinden gelen suçlamalara yanıt vermek için bu yolu seçtiği konuşuluyor. İsrail 9 Nisan'da erken seçime gidiyor. Netanyahu'nun en yakın rakipleri olarak gösterilen İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz ile Gelecek Partisi lideri Yair Lapid seçime ittifak halinde katılma kararı almıştı.

    Etiketler:
    Devlet sırrı, Soruşturma, anlaşma, Yolsuzluk, Denizaltı, Seçim, GrafTech, Mavi-Beyaz ittifakı, ThyssenKrupp, Likud (parti), Moshe Yalon, Gabi Aşkenazi, Yair Lapid, Amos Gilad, Benny Gantz, Benyamin Netanyahu, Mısır, İsrail, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Ünlü Fransız ayakkabı tasarımcısı Christian Louboutin, Pakistan'da genellikle özel günlerde giyilen Peşaver sandaletini (Peshawari chappal) örnek alarak yeni yaptığı sandalet tasarımına İmran sandaleti adını verdi
    Ünlü ayakkabı tasarımcısı Pakistan'dan ilham aldı
    Karikatür
    'ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi'
    İnfografik
    NATO’nun Yugoslavya’ya askeri operasyonu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet