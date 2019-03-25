Tel Aviv'in kuzeyinde bir eve roket isabet etti: 7 yaralı

Gazze Şeridi'nden atıldığı söylenen bir roketin Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve isabet etmesi sonucu yedi kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden atıldığı söylenen bir roketin, Tel Aviv'in kuzeyindeki bir bölgeye isabet ettiği belirtildi.

Olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, İsrail basınında yer alan haberlerde roketin, Şaron bölgesindeki bir eve isabet ettiği kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kurulu'nun (KAN), İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'na dayandırdığı haberde, sabahın erken saatlerinde Filistinli gruplar tarafından atıldığı belirtilen roketin bir eve isabet ettiği ve altısı hafif olmak üzere yedi kişinin yaralandığı ifade edildi.

Olaya ilişkin Filistinli gruplardan henüz açıklama yapılmadı.

NETANYAHU ABD ZİYARETİNİ YARIDA KESİYOR

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Washington'a giden Başbakan Benyamin Netanyahu'nun bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin ardından ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldığı aktarıldı.

Netanyahu'nun Genelkurmay Başkanı ve istihbarat şefleriyle görüşmelerde bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, "Gazze'ye atılan rokete güçle karşılık verileceği" kaydedildi.

Trump ile Netanyahu'nun yarın akşam Beyaz Saray'da akşam yemeğinde de bir araya gelmesi planlanmıştı.