İsrail'in Gazze'ye saldırısı sürüyor: Hamas lideri Haniye'nin ofisi vuruldu

Yerel kaynaklara göre, İsrail savaş uçakları Hamas lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki ofisini bombaladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde yer alan Haniye'nin ofisine saldırı düzenledi.

Saldırıda ofisin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Saldırı anında Hamas lideri Haniye'nin ofiste olmadığı bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Haniye'nin ofisinin vurulduğunu doğruladı.

What do you do at your office each day? Send emails? Create spreadsheets? Make phone calls?



Hamas chief Ismail Haniyeh uses his office in order to lead a brutal terrorist organization in a war of aggression against Israel.



We just destroyed his office. pic.twitter.com/26KGVlac7F — Israel Defense Forces (@IDF) March 25, 2019

İsrail güçleri, bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından akşam saatlerinde Hamas'a ait hedefleri vurmaya başlamıştı.