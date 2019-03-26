Hamas: İsrail ile ateşkes sağlandı

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, harekete bağlı Aksa'nın Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Mısır'ın, İsrail ile Filistin direniş grupları arasında ateşkes sağlama çabaları başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

Berhum, ateşkesin yürürlüğe girdiğini belirtti.

Gazze'deki Filistin hükümeti Basın Bürosu Başkanı Selame Maruf da tüm kamu kuruluşlarının yarın her zamanki gibi çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

İsrail ya da Mısır tarafından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından akşam saatlerinde Hamas'a ait hedefleri vurmaya başlamıştı.

İsrail saldırılarında Gazze'de en az üç bina vurulmuş, bu binalar arasında Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Gazze'deki ofisinin de bulunduğu belirtilmişti.