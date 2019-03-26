Körfez ülkelerinden ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki: Barış sürecini olumsuz etkileyecek

Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Kuveyt tarafından yapılan açıklamada, Golan'ın 'işgal edilmiş Arap toprağı' olduğu belirtilerek Trump'ın İsrail egemenliğini tanıyan kararı eleştirildi.

Söz konusu ülkeler ise aynı zamanda ABD'nin asker de bulundurduğu bölgesel müttefiklerinde oluşuyor.

Suudi Arabistan'ın devlet ajansı SPA'da yer alan bir açıklamada, "Bu durumun Ortadoğu'daki barış sürecine ve bölgenin güvenlik ve istikrarı üzerinde olumsuz etkileri olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, dün ilan edilen kararın Birleşmiş Milletler tüzüğünün ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

İSRAİL'İ ULUSLARARASI KARARLARA UYMA ÇAĞRISI

Kuveyt ve Bahreyn ABD'nin kararından 'esef duyduklarını' belirtirken, Katar da İsrail'e Golan Tepeleri işgaline son vermesi ve uluslararası kararlara uyması yönünde çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararını dün imzalamıştı.

Golan Tepeleri, 1967'den beri İsrail'in işgalinde bulunuyor.