Rusya: İdlib'de muhalif güç kalmadı, hepsi El Nusra tarafına geçti

Sıromolotov bir Rus ajansına demecinde, "İdlib'de çeşitli ülkelerden gelmiş teröristler toplanmış durumda. Tüm dünya buradaki durumun bu haliyle bırakılması için gürültü koparıyor. Ancak bu sonsuza dek süremez" vurgusunu yaptı.
‘EL NUSRA, EL KAİDE'DİR'
‘RUSYA, İRAN VE TÜRKİYE İDLİB SORUNUNU ÇÖZECEK'
Sıromolotov, Astana garantörleri olan Rusya, İran ve Türkiye'nin bu sorunu çözeceğini de kaydetti.
Buna karşın Rusya lideri Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, Türkiye'nin, mutabakatın sahada uygulanması için elinden geleni yaptığına ve bunun kolay bir iş olmadığına vurgu yaptı. Fakat terörist grupların İdlib'deki varlığına 'sonsuza dek tahammül edilemeyeceği' yönünde Rusya'dan gelen mesajlar, son dönemde sıklaşmaya başladı.
Soçi Mutabakatı, Suriye ordusunun Rusya'nın desteğiyle İdlib'i terörist gruplardan temizleyecek bir operasyona hazırlandığı dönemde imzalanmıştı.
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