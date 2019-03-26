Rusya: İdlib'de muhalif güç kalmadı, hepsi El Nusra tarafına geçti

Sıromolotov bir Rus ajansına demecinde, "İdlib'de çeşitli ülkelerden gelmiş teröristler toplanmış durumda. Tüm dünya buradaki durumun bu haliyle bırakılması için gürültü koparıyor. Ancak bu sonsuza dek süremez" vurgusunu yaptı.

‘EL NUSRA, EL KAİDE'DİR'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı şöyle devam etti: "Türkiye ile bir memorandum (Soçi Mutabakatı) imzaladık. Türk tarafı bu memorandum uyarınca muhalif güçlerin buradan (İdlib) çıkarılmasıyla uğraşacaktı. Fakat bizim görüşümüze göre, burada artık muhalif güçler kalmadı, hepsi El Nusra Cephesi'nin çatısı altına girdi. El Nusra ise El Kaide'dir."

‘RUSYA, İRAN VE TÜRKİYE İDLİB SORUNUNU ÇÖZECEK'

Sıromolotov, Astana garantörleri olan Rusya, İran ve Türkiye'nin bu sorunu çözeceğini de kaydetti.

Soçi'de imzalanan mutabakata göre, radikal terör örgütlerinin İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin 15 Ekim 2018'de dolmasına rağmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiş değil. Hatta İdlib'in büyük bölümü hâlâ teröristlerin kontrolünde.

Buna karşın Rusya lideri Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, Türkiye'nin, mutabakatın sahada uygulanması için elinden geleni yaptığına ve bunun kolay bir iş olmadığına vurgu yaptı. Fakat terörist grupların İdlib'deki varlığına 'sonsuza dek tahammül edilemeyeceği' yönünde Rusya'dan gelen mesajlar, son dönemde sıklaşmaya başladı.

Soçi Mutabakatı, Suriye ordusunun Rusya'nın desteğiyle İdlib'i terörist gruplardan temizleyecek bir operasyona hazırlandığı dönemde imzalanmıştı.