Nasrallah'tan ABD'nin 'Golan Tepeleri' kararına tepki

'TRUMP, BM KARARLARINI KAYDA ALMIYOR'
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 2017 yılında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen liderlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, hükümet ve yüz milyonlarca Müslüman'ın Golan Tepeleri'ni İsrail tarafından işgal edilmiş Suriye toprakları olarak gördüğünü hatırlatan Nasrallah, şunları söyledi:
"Trump İsrail için bu adımı attı. Bu da bizlere, ABD yönetiminin Birleşmiş Milletleri (BM) ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını kayda almadığını kanıtlıyor. ABD, bu kurumları kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor ancak projelerine hizmet etme konusunda başarısız kalmaları halinde hiçe sayıyor. ABD'nin bu adımı ayrıca, uluslararası kurumların halkların haklarını koruma gücünde olmadığını da gösteriyor".
'ARAP DÜNYASI HAREKETE GEÇMEKTE BAŞARISIZ'
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun geçen hafta Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasındaki açıklamalarına da değinen Nasrallah, Pompeo'nun Hizbullah aleyhindeki tutumunun kendilerini gururlandırdığını ifade etti.
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