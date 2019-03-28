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06:42 28 Mart 2019
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    BM Güvenlik Konseyi (BMGK)

    ABD, Golan kararıyla BMGK'da yalnız kaldı

    POOL
    Ortadoğu
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    ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) tek taraflı Golan Tepeleri kararıyla yalnız kalırken, Konseyin diğer 14 üyesi işgal altındaki bölgenin İsrail toprağı olmadığı konusunda birleşti.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Cem Özdel
    Çavuşoğlu: Golan Tepeleri Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır
    BMGK, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasının ardından Suriye'nin talebi üzerine toplandı.

    ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Rodney Hunter, Konseyde yaptığı konuşmada, 'Golan Tepeleri'nin Suriye hükümeti ve İran tarafından kontrol edilmesine izin verilmesi durumunda Şam, İran ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarına göz yumulmuş olacağını' savundu. Hunter, ''Bu karar İsrail'in güvenliği açısından kritik stratejik öneme sahip ve ABD, bölgenin istikrarına katkıda bulunacağına inanıyor'' dedi. Rodney Hunter, ayrıca ABD'nin Golan kararının Suriye-İsrail ateşkes hattındaki Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlemci Gücü'nü (UNDOF) etkilemeyeceğini belirterek, barış gücü misyonunun bölgede kalması gerektiğini söyledi.

    Ancak ABD tek taraflı aldığı bu kararı savunduğu BMGK'de yalnız kaldı. Konseyin diğer 14 üyesi işgal altındaki bölgenin İsrail toprağı olmadığı konusunda birleşti.

    RUSYA: ABD'NİN TEK TARAFLI KARARI, ULUSLARARASI HİÇBİR HUKUKİ KARARI DEĞİŞTİRMEYECEK

    Vyaçeslav Volodin
    © Sputnik / Valeriy Melnikov
    Rusya: ABD’nin Golan Tepeleri kararı savaşa yol açar
    Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov keyfi alınan ve dünya düzenine karşı çıkan bu kararın başarısız olmaya mahkum olduğunu belirterek, ''ABD’nin ne sebeple olursa olsun tek taraflı aldığı bu karar, uluslararası hiçbir hukuki kararı değiştirmeyecek.'' dedi.

    Konseydeki Avrupa Birliği (AB) üyesi üyesi ülkeler de ABD'nin Golan Tepeleri kararının BMGK kararlarıyla ters düştüğü görüşünü paylaştı.

    Daimi üyelerinden Fransa ve İngiltere ile geçici üyeler Belçika, Almanya ve Polonya BMGK'nin 242, 338 ve 497 sayılı kararlarına atıfta bulunarak Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı olmadığını bildirdi.

    SURİYE'DEN ABD'Lİ TEMSİLCİYE: ÜLKENE UTANÇ GETİRDİN

    Arap Birliği Zirvesi Sözcüsü, Mahmud el-Hümeyri
    © AA / Yassine Gaidi
    Arap Birliği, ABD'nin Golan Tepeleri kararına karşı hemfikir
    Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi ise ABD ve İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararını kınayan Caferi, ''ABD kendi taahhütlerine ters düşüyor. Ülkene utanç getirdin. Bu utanç verici bir karar. Amerikan icraatları tehlikeli çünkü uluslararası siyaseti çarpıtma konusunda düşüncesiz ve benzeri görülmemiş bir eğilimi temsil ediyor'' dedi.

    BMGK'nin, İsrail'in 1981'de Golan Tepeleri'ni ilhak etmesinin ardından aldığı 497 sayılı ilk karar, İsrail işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur'' ifadesi kullanılıyor.

    İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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    Etiketler:
    BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Beşar Caferi, Vladimir Safronkov, Rodney Hunter, Rusya, Golan Tepeleri, İsrail, Suriye, ABD
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