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20:31 28 Mart 2019
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    İsrail ve Suriye arasında hakimiyet tartışması yaratan Golan Tepeleri

    Golan Tepeleri için İran'ın da yer aldığı bir savaş çıkar mı?

    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Ortadoğu
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıması, savaş söylemlerini beraberinde getirdi. Peki, olası bir savaşta İran denkleme dahil olur mu?

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    Suriye'den Golan Tepeleri'ne 'alternatif' öneri: ABD iki eyaletini İsrail'e versin
    1979'daki devrime kadar İsrail ile yakın dost olan İran, 1967 ve 1973'te İsrail ve Arap ülkeleri arasında yaşanan savaşlarda Arap komşularının çıkarlarını savunmadı ve İsrail'le yürüttüğü stratejik ticari işbirliğini sürdürmeyi yeğledi.

    Ancak 1979'daki devrim, bölgedeki tüm dengeleri değiştirdi. O zamana kadar aralarından su sızmayan İsrail ve İran, birbirlerinin en büyük düşmanı haline geldi. İran'ın günümüzde Suriye'deki askeri varlığı da göz önüne alındığında ABD'nin Golan Tepeleri kararı farklı senaryolara gebe. Akla gelen ilk sorulardan biri, olası savaşta İran'ın sahne alıp almayacağı.

    'İRAN DİRENİŞ CEPHESİ İLE BİRLİKTE DESTEK VERİR'

    Sputnik'e konuşan Tahran Üniversitesi'nden Ortadoğu uzmanı Hüseyin Royvaran, Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgaline son vermek için askeri harekat başlatılabileceğini, İran'ın Direniş Cephesi (Hizbullah ve Hamas) ile birlikte Şam'a destek vereceğini belirtti.

    'SURİYE SORUNLARINI ÇÖZÜNCE HAREKETE GEÇEBİLİR'

    Suriye yönetiminin Fırat'ın doğusu, İdlib ve Halep'te bir dizi sorunla mücadele ettiğini ve ABD'nin Suriye'den henüz çekilmediğini kaydeden Royvaran, "Hiçbir işgal sonsuza dek süremez ve her işgalde askeri çözüm yolu ihtimal dahilindedir. Suriye yeniden güç kazandığında ve uygun koşulları oluşturduğunda, kendi toprakları için mücadele edebilir. Bu kez İran ve Direniş Cephesi de yanında olacak ve herhangi bir savaşta İsrail'e karşı savaşacak" dedi.

    'ABD VE İSRAİL İÇİN KÖTÜ SONLA BİTEBİLİR'

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Cem Özdel
    Çavuşoğlu: Golan Tepeleri Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır
    Royvaran, Washington'un attığı hukuka aykırı hem İsrail hem de ABD için kötü sonla bitebileceğini belirtti.

    BM Güvenlik Konseyi'nin 242 ve 338 sayılı kararlarına göre Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu ve bölgenin üçte ikisinin İsrail'in işgali altında bulunduğunu kaydeden Royvaran, orman kanunlarına göre hareket ettiğini düşündüğü ABD'nin kendi imzasını taşıyan kararları bile tanımadığını vurguladı.

    ABD'nin adımı karşı bir uluslararası blok oluştuğuna ve sadece birkaç ülkenin karara destek verdiğine dikkat çeken İranlı uzman, "Bu durum, ABD'nin siyasi olarak tecrit altında olduğunu ve ülkelerin uluslararası arenada ABD'ye saygı duymadığını gösteriyor" diye ekledi.

    Etiketler:
    analiz, savaş, Direniş Cephesi, BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Hamas, Hizbullah, Hüseyin Royvaran, ABD, Suriye, İran, İsrail, Golan Tepeleri
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    İşgal altındaki Golan tepeleri'nin haritası
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