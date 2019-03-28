BAE'li bakandan Arap alemine çağrı: İsrail'le görüşün, tek devlet içinde çözüm için çalışın

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ndeki işgali 'İsrail'in egemenliğini tanımaya' çeviren kararnameyi imzalamasına tüm dünyadan tepki yağarken, BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş Arap alemini İsrail açılımına çağırdı. Abu Dabi merkezli The National gazetesine göre Gargaş, Filistinlilerle barış yönünde ilerleme sağlanmasına yardımcı olmak için Arap devletleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin yön değiştirmesi gerektiğini söyledi.

'GÖRÜŞMEMEK ÇOK ÇOK YANLIŞ BİR KARAR'

Arap devletlerinin on yıllardır İsrail ile görüşmeme, konuşmama kararının çözüm bulunmasını zorlaştırdığını dile getiren Gargaş "Çok çok uzun yıllar evvel alınmış İsrail ile temas kurmama konusunda Arap kararı vardı ki, şimdi dönüp baktığımızda bunun çok çok yanlış bir karar olduğunu görüyoruz" diyerek ekledi:

'ARAMIZDA SORUN OLSA DA İLETİŞİMİ KAPATMAYALIM'

"Zira şurası çok net ki, siyasi meselelerinin olması ile iletişim kanallarının açık olmasını birbirinden ayrı tutmalısın."

Önceside BAE'nin üyesi olduğu Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği Trump'ın Golan'da 1967'den beri işgalci İsrail'in 'egemenliğini tanıma' kararını kınamıştı.

'TEMASLAR ARTACAK'

Bundan böyle Arap ülkeleri ile İsrail arasında küçük ikili anlaşmalardan, siyasilerin ve spor delegasyonlarının ziyaretlerinden başlayarak daha fazla temas beklediğini belirten BAE'li bakan, "Gerçek şu ki, barış cephesinde ilerleyebilmemiz için stratejik kaymaya ihtiyacımız var" dedi.

'TEK DEVLET İÇİNDE EŞİT HAKLAR'

Genelgeçer yan yana iki devletli çözüm söylemi yerine Filistinlilerle İsraillilerin birlikte yaşadığı tek bir devletten söz eden Gargaş "Bizim karşı karşıya olduğumuz durum, mevcut yörüngede devam etmemiz halinde ancak 15 yıl sonra tek devlet içinde eşit haklar hakkında karşılıklı konuşabilir hale gelecek olmamız" değerlendirmesini yaptı.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ARTIK UYGULANABİLİR DEĞİL'

Bu konuşmanın şimdilik marjinal düzeyde olduğunu ama bu durumun değişeceğini söyleyen Gargaş "İki devletli çözüm artık uygulanabilir değildir, geriye kalan küçük parçada Filistin devleti kurmanın pratikte uygulanabilirliği, geçerliliği yoktur" dedi.