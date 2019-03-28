Kayıt
22:00 28 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş

    BAE'li bakandan Arap alemine çağrı: İsrail'le görüşün, tek devlet içinde çözüm için çalışın

    © REUTERS / Neil Hall
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Gargaş, Arap alemini İsrail açılımına çağırırken Filistinlilere İsrail devleti içinde eşit yurttaşlık sağlamak için çalışılması gerektiğini söyledi.

    İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, BAE Kültür Bakanlığı yetkilileri eşliğinde 'mimari bir harika' diye söz edilen Abu Dabi'deki Şeyh Zayed Camii'ni ziyaret etti.
    © REUTERS /
    BAE, İsrail'i ilklerle şad etti
    ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ndeki işgali 'İsrail'in egemenliğini tanımaya' çeviren kararnameyi imzalamasına tüm dünyadan tepki yağarken, BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş Arap alemini İsrail açılımına çağırdı. Abu Dabi merkezli The National gazetesine göre Gargaş, Filistinlilerle barış yönünde ilerleme sağlanmasına yardımcı olmak için Arap devletleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin yön değiştirmesi gerektiğini söyledi.

    'GÖRÜŞMEMEK ÇOK ÇOK YANLIŞ BİR KARAR'

    Arap devletlerinin on yıllardır İsrail ile görüşmeme, konuşmama kararının çözüm bulunmasını zorlaştırdığını dile getiren Gargaş "Çok çok uzun yıllar evvel alınmış İsrail ile temas kurmama konusunda Arap kararı vardı ki, şimdi dönüp baktığımızda bunun çok çok yanlış bir karar olduğunu görüyoruz" diyerek ekledi:

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Amir Cohen
    İsrail'den Körfez ülkelerine 'sanal büyükelçilik'

    'ARAMIZDA SORUN OLSA DA İLETİŞİMİ KAPATMAYALIM'

    "Zira şurası çok net ki, siyasi meselelerinin olması ile iletişim kanallarının açık olmasını birbirinden ayrı tutmalısın."

    Önceside BAE'nin üyesi olduğu Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği Trump'ın Golan'da 1967'den beri işgalci İsrail'in 'egemenliğini tanıma' kararını kınamıştı.

    'TEMASLAR ARTACAK'

    Umman
    Twitter
    Umman, hava sahasını İsrail uçaklarına açtı

    Bundan böyle Arap ülkeleri ile İsrail arasında küçük ikili anlaşmalardan, siyasilerin ve spor delegasyonlarının ziyaretlerinden başlayarak daha fazla temas beklediğini belirten BAE'li bakan, "Gerçek şu ki, barış cephesinde ilerleyebilmemiz için stratejik kaymaya ihtiyacımız var" dedi.

    'TEK DEVLET İÇİNDE EŞİT HAKLAR'

    Genelgeçer yan yana iki devletli çözüm söylemi yerine Filistinlilerle İsraillilerin birlikte yaşadığı tek bir devletten söz eden Gargaş "Bizim karşı karşıya olduğumuz durum, mevcut yörüngede devam etmemiz halinde ancak 15 yıl sonra tek devlet içinde eşit haklar hakkında karşılıklı konuşabilir hale gelecek olmamız" değerlendirmesini yaptı.

    'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ARTIK UYGULANABİLİR DEĞİL'

    Bu konuşmanın şimdilik marjinal düzeyde olduğunu ama bu durumun değişeceğini söyleyen Gargaş "İki devletli çözüm artık uygulanabilir değildir, geriye kalan küçük parçada Filistin devleti kurmanın pratikte uygulanabilirliği, geçerliliği yoktur" dedi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'da Ren Geyiği Çobanı Günü kutlamaları
    Sibirya’daki Ren Geyiği Çobanı Günü kutlamalarından renkli kareler
    Karikatür
    Suriye'den Golan Tepeleri'ne 'alternatif' öneri: ABD iki eyaletini İsrail'e versin
    İnfografik
    İşgal altındaki Golan tepeleri'nin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet