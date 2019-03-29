ABD'den Suudi Arabistan'a Yemen'deki hastane saldırısı için soruşturma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de Save the Children kuruluşuna ait bir hastaneye yaptığı saldırıyla alakalı şeffaf bir soruşturma yürütme çağrısı yaptı.

© AP Photo / Mike Groll Senato, ABD'nin Yemen'deki savaşa askeri desteğini sonlandıracak tasarıyı kabul etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de 'Save the Children' adlı insani yardım kuruluşuna ait bir hastaneyi bombaladı.

Yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Suudi Arabistan'a olaya dair şeffaf bir soruşturma yürütme çağrısı yaptı.

Hastaneye yapılan saldırıyı 'korkunç' olarak nitelendiren Palladino, şöyle konuştu:

"Haberleri gördüm, korkunçtular. Amerika Birleşik Devletleri yaşananları ciddiye alıyor ve daha fazla bilgi istiyoruz. Suudi liderliğindeki koalisyonun bu operasyonun sonuçlarını, incelemeleri ve soruşturmaları için müşterek vaka değerlendirme ekibine yönlendirdiğini biliyoruz."

Reuters'a konuşan Palladino, "Amerika Birleşik Devletleri, (Suudi Arabistan'a) şeffaf bir soruşturma çağrısında bulundu" diye ekledi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'e yönelik askeri müdahalesi 2015'ten bu yana sürüyor.

Aralık ayında taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde İsveç'te bir araya gelerek, liman kenti Hudeyde'de bir çatışmaların durdurulması, esir takası ve insani yardım koridorlarının kurulmasını öngören bir atşekes imzalamıştı.