Suriyeli vekilden Trump’ın Golan kararına tepki: Ancak kendi topraklarından hediye edebilir

Trump’ın, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma kararını değerlendiren Suriyeli vekil el-Akkam, “Golan Tepeleri’ne hiçbir dahli olmayan bir ülke, İsrail’in bu tepeler üzerindeki egemenliğini tanıyor” dedi.

Suriyeli vekil, uluslararası sorunlar uzmanı Muhammed Heyr el-Akkam, Sputnik’e açıklamasında, Golan Tepeleri’nin Suriye topraklarının bir parçası olduğunu belirterek, konuyla ilgili şu yorumda bulundu: “Birleşmiş Milletler’in tüm haritaları bunu doğruluyor. Haritaya yapılacak her bir değişiklik, buna ilgisi olanların onayını gerektiriyor. Golan’lar 1967’de işgal edilmişti. O zamandan bu yana hukuken işgal altındaki topraklar olarak adlandırılıyor. Uluslararası hukuka uygun olarak başka bir ülkeye ait toprakların silah yoluyla gasp edilmesi yasak. Bu yüzden Güvenlik Konseyi, İsrail’in eylemlerini geçersiz kılan 338 ve 242 sayılı kararlar aldı. Bugün, Golan Tepeleri’ne hiçbir dahli olmayan bir ülke, İsrail’in bu tepeler üzerindeki egemenliğini tanıyor. Bu tepeler ABD’nin olduğu zaman, istediğine hediye edebilirler."

Kanun bakımından ABD Başkanı Donald Trump’ın bu kararının hiçbir anlamı ve hukuki sonucu olmadığını kaydeden Suriyeli vekil, “BM Genel Sekreri bunu teyit etti. Sorun kesinlikle sadece politik nitelik taşıyor” dedi.

Terörle mücadele ekseninin (Rusya, İran, Suriye) başarılı bir iş çıkarmasının ardından ABD’nin bölgedeki etkisini kaybettiğini anladığını dile getiren el-Akkam, Washington’un politik etkisinin zayıfladığını belirterek, “Bu yüzden Trump’ın Netanyahu’ya, Netanyahu’nun da Trump’a ihtiyacı var. Bu yüzden Golan Tepeleri ile ilgili açıklama tam da şimdi yapıldı. Suriye, Trump’ın açıklamasının yasadışı olduğunu teyit etmek için tüm uluslararası örgütlere başvurma hakkına sahip” ifadelerini kullandı.