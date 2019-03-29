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13:23 29 Mart 2019
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    İnan Kıraç

    İnan Kıraç'ı dolandıran kişiler İsrail'de yakalandı

    © Fotoğraf : Twitter
    Ortadoğu
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    İsrail ve Fransız basını, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın kılığına girerek iş insanı İnan Kıraç'ı da dolandıran 3 kişinin yakalandığı operasyonun ayrıntılarını yazdı. Haberlerde, İsrail ve Fransız vatandaşı olan dolandırıcılara sadece bir kişinin inanıp '8 milyon euro ödeme yaptığının' belirtilmesi dikkat çekti.

    Aralarında Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı ve iş adamı İnan Kıraç'ın da bulunduğu kişileri Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın kimliğini kullanarak milyonlarca euro dolandıran dolandırıcıların İsrail'de yakalandığı ortaya çıktı. İsrail polisi, üç kişinin şubat ayında Tel Aviv'de gözaltına alındığını açıkladı.

    İnan Kıraç
    © Fotoğraf : Twitter
    'İnan Kıraç'ın 4.1 milyon euro'sunu dolandırıcıya nasıl kaptırdığı belli oldu'
    Gazete Duvar'ın İsrail ve Fransız basınında yer alan haberlerden aktardığına göre, yaşları 37 ile 47 arasında değişen 3 kişi, iş insanlarını ve Fransız borsasındaki büyük şirketlerin yöneticilerini dolandırmakla suçlanıyor.

    Fransız ve İsrail vatandaşı olduğu belirtilen zanlılar, Le Drian'ın ofisinin mobilyalarından duvar süslemelerine kadar bir taklidini inşa edip Fransız bakana benzeyecek şekilde makyaj yaptıktan sonra, bakanın kimliğini kullanarak Skype üzerinden iş insanlarını arayıp dolandırmakla suçlanıyor.

    ÖZEL OPERASYONLA YAKALANDILAR

    Bu kişilerin, İsrail polisi ve uluslararası suçları ele alan Lahav 433 isimli özel birim tarafından, Tel Aviv'in bir banliyösünde 2 milyon euro alacakları yeni bir iş insanını aramaya hazırlandıkları sırada, özle bir operasyonla yakalandığı açıklandı. Baskın sırasında zanlılardan birinin kaçmaya çalıştığı, polisin davayla ilgili olarak Tel Aviv'de bir yata da el koyduğu belirtiliyor.

    SADECE İNAN KIRAÇ MI ÖDEME YAPTI?

    İnan Kıraç
    © Fotoğraf : Twitter
    4.1 milyon euro dolandırılan İnan Kıraç: Paramın izini buldum
    Dolandırıcıların, iş insanlarını ‘Suriye ve Mali'de radikal İslamcılar tarafından kaçırılan kişilerin kurtarılması için özel operasyon düzenleneceğini ve fidye için para gerektiğini' söyleyerek kandırdığı belirtiliyor.

    İsrail ve Fransız basını, dolandırıcıların birçok kişiyi aradığını ancak sadece bir iş adamının 8 milyon euro verdiğini yazdı. Bu kişinin İnan Kıraç olup olmadığı ise bilinmiyor. Zira Kıraç şubat ayında bu konuda çıkan haberleri doğrulamış ancak "Miktar 4.1 milyon euro" demişti.

    Le Parisien gazetesine konuşan bir Fransız polisi kaynağı ise "Temas kurulan kişilerin büyük kısmı yanıt vermedi çünkü bu diplomasi ve iş dünyası için bilinen yöntemlerden biri değildi. Bazıları da Le Drian'ın kullanıldığı bu dolandırıcılık yöntemini daha önceden duymuştu" dedi. Kaynak, bu dolandırıcılığa inanan ve 8 milyon euro ödediği belirtilen kişinin kendilerine başvurması sonrasında, Doğu Avrupa'dan Çin'e uzanan karmaşık bir bankacılık operasyonu ağı ile paranın aklanmaya çalıştığını keşfettiklerini söyledi.

    Etiketler:
    Dolandırıcılık, Jean-Yves Le Drian, İnan Kıraç, Mali, Çin, Tel Aviv, İsrail, Suriye, Fransa, Türkiye
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