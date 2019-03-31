Musul'daki feribot faciasında işletme sahipleri yakalandı

Resul, yakalanan iki kişinin olaydan sonra Musul'dan Erbil'e kaçıp burada gizlenmeye çalıştıklarını belirtti.
Feribot faciasından hemen sonra güvenlik güçleri, işletme müdürünün de aralarında bulunduğu 10 kişiyi yakalamıştı.
'80'DEN FAZLA KİŞİ HALEN KAYIP' İDDİASI
Yerel medyada çıkan haberlerde 80 kişinin halen kayıp olduğu iddia ediliyor.
Kayıpların bulunması için arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere dün Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 20 kişilik birinci derece dalgıç ekibi Erbil'e ulaşmıştı.
Musul'daki Dicle Nehri üzerinde 21 Mart'ta bir feribotun batması sonucu 103 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda kaybolanların bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.
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