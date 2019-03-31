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05:09 31 Mart 2019
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    İsrail askerlerinden Gazze saldırısı

    İsrail askerlerinden Gazze saldırısı: 4 ölü, 316 yaralı

    © AA / Mustafa Hassona
    Ortadoğu
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    İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl 'Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine müdahalesinde 4 Filistinli öldü, 316 Filistinli yaralandı.

    İsrail askerlerinden Gazze saldırısı
    © AA / Mustafa Hassona
    İsrail askerlerinden Gazze saldırısı: 17 ve 20 yaşlarındaki 2 Filistinli öldü
    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşlarındaki Bilal Mamud en-Neccar, Nidal Sakr Amara, Tamir Haşim Ebu'l Hayr ile 20 yaşındaki Muhammed Cihad Saad'ın öldüğü ifade edildi.

    '64 KİŞİ GERÇEK MERMİYLE YARALANDI'

    Açıklamada, 316 kişinin yaralandığı, bu kişilerden 64'ünün gerçek, 16'sının plastik mermiyle vurulduğu, 13'ünün mermi parçası, 223'ünün de gaz bombası ve başka sebeplerle yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 14'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

    İsrail'in Gazze'ye saldırısı
    © REUTERS / Mohammed Ajour
    İsrail'den Gazze'ye saldırı
    Gazze sınırında 5 noktada bir araya gelen on binlerce Filistinli, İsrail'in topraklarından çekilmesi ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kalkmasını talep eden sloganlar attı.

    Gösterilere katılan Hamas Hareketi Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik her türlü saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı.

    "İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun işleyeceği en ufak bir hatayı bile takipteyiz ve halkımızı müdafaa etmekten geri kalmayacağız" diyen Sinvar, tüm baskılara rağmen Filistin halkının dönüş hakkından feragat etmediğini ve ablukayı kırma yolunda ilerlediğini kaydetti.

    GÖSTERİLERE DEVAM MESAJI

    AA muhabirine konuşan Büyük Dönüş Yürüyüşleri ve Ablukayı Kırma Yüksek Konseyi'ne bağlı Hukuk Komitesi Üyesi Muntasır Ebu Sultan, Filistin halkının, topraklarına geri dönme hakkını ortaya koymak ve ablukanın kaldırılması için gösterilere katıldığını söyledi.

    İsrail jetleri Gazze'yi vurdu
    © REUTERS / Mohammed Salem
    İsrail'in Gazze saldırılarında 500 konut zarar gördü
    Ebu Sultan, geçen yıldan beri düzenlenen gösterilerin, uluslararası camiaya, Filistin halkının gasp edilmiş haklarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği mesajını verdiğini kaydetti.

    Gösterilerin yapıldığı noktalarda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kurulan çadırlarda bazı kadınlar sacda ekmek pişirerek göstericilere dağıttı.

    Göstericilerden Eric el-Eşkar, Filistinli kadınların, 1948'de işgal edilen topraklarına dönme haklarını vurgulamak ve ablukayı kırmak için gösterilere katıldığını söyledi.

    SINIRIN KARŞI TARAFINDA YOĞUN ASKERİ HAREKETLİLİK

    Gazze sınırının diğer tarafında ise İsrail ordusunun yoğun askeri varlığı dikkati çekti.

    Sınırın farklı bölgelerine keskin nişancılar için belirli aralıklarla kulübeler inşa eden İsrail ordusu, bölgede bulunan siperlerde çok sayıda asker konuşlandırdı.

    İsrail askerleri, sınıra yaklaşmaya çalışan Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti, gaz ve ses bombaları kullandı.

    BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

    İsrail, Gazze'deki El Aksa televizyonunu vurdu
    © AA / Mustafa Hassona
    İsrail'in Gazze'ye saldırısı sürüyor: Hamas lideri Haniye'nin ofisi vuruldu
    Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

    İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

    Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli öldü.

    TOPRAK GÜN

    İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

    İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. 'Toprak Günü' olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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    Etiketler:
    Hamas Hareketi, Filistin Sağlık Bakanlığı, Eric el-Eşkar, Muntasır Ebu Sultan, Yahya Sinvar, Muhammed Cihad Saad, Tamir Haşim Ebu'l Hayr, Nidal Sakr Amara, Bilal Mamud en-Neccar, Celile, İsrail, Filistin, Gazze
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