Suriye'de saldırı: Bir Türk askeri yaşamını yitirdi

Suriye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye düzenlenen saldırı sonucu bir askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin de yaralandığı belirtildi.

© REUTERS / Khalil Ashawi Fırat Kalkanı harekatı kapsamında bir Türk askeri hayatını kaybetti

Suriye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye havanlı saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda bir askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin ise ağır yaralandığı duyuruldu.

DHA'nın haberine göre olay, saat 10.00 sıralarında Suriye'nin Azez ile Afrin kentleri arasındaki Melkiye bölgesinde meydana geldi. Bu bölgede bulunan Türk askerlerinin olduğu alana PKK/PYD tarafından havan saldırısı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda bir asker yaşamını yitirirken, yaralanan bir asker ise bölgeden tahliye edilerek tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Saldırının düzenlendiği bölge, Türk askerleri tarafından topçu ateşiyle vuruldu.