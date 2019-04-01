Netanyahu seçimlere trol ordusuyla giriyor

İsrail'de seçime sayılı günler kala bir gözlem grubu, sosyal medyada açılan ve çoğu sahte olan hesapların Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun rakiplerini karalamak ve kazanma şansını artırmak için kullanıldığını saptadı.

© REUTERS / Ronen Zvulun Yolsuzluk soruşturmasıyla sıkışan Netanyahu'dan seçimdeki rakiplerine 'hakaret' davası hamlesi

HEM OĞLU HEM PARTİSİ PAYLAŞIYOR

İsrailli ‘Big Bots Project' (Büyük Bot'lar Projesi) adı verilen gözlem grubunun raporuna göre, 9 Nisan'da ülkede düzenlenecek seçimler öncesinde Başbakan Netanyahu'nun ‘yararına çalışan' pek çok sahte Twitter ve Faceboook hesabı türedi. Raporda, "Bu sosyal medya ağı manipülasyon, iftira, yalanlar aracılığıyla işliyor ve dedikodular yayıyor. En meşgul olduğu günlerde binlerce tweeti dolaşıma sokuyor" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu hesaplarla Netanyahu ya da partisi Likud arasında doğrudan bir bağlantı olmasa da başbakanın seçim kampanyasıyla ‘uyum içinde' ve koordineli bir çalışma yürütüldüğü saptandı. Dahası bu hesaplardan yapılan paylaşımların çok kısa bir süre sonra Likud ya da bizzat Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu tarafından tekrar paylaşıldığı görüldü.

SEÇİM DUYURUSUYLA FAALİYET BEŞ KAT ARTTI

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Sahte isimlerle açılan 154 hesabın yanı sıra, sahte olduğundan şüphelenilen 400 hesabın daha olduğu belirtiliyor. Bu hesapların hepsi gerçek kişiler tarafından yönetiliyor, ki bu da tespit etmeyi daha da zorlaştırıyor. Tamamı İbranice yapılan paylaşımların girdiği etkileşim 2.5 milyona kadar çıkabiliyor. İsrail nüfusunun 8.7 milyon olduğu düşünüldüğünde bu rakamın büyüklüğü dikkat çekiyor.

Gruba göre sahte hesap ağı, geçen yıl Aralık ayında seçimlerin duyurulmasıyla birlikte etkinliğini beş kat artırdı ve Netanyahu için yaptığı çalışmaları adeta ‘doruğa çıkardı'.

YUNAN MODELİN FOTOĞRAFINI KULLANIP, ÜÇ AYDA 2856 TWEET ATMIŞ

Örneğin sahte hesaplardan biri Yunan model Theo Theodoridis'in fotoğrafını kullanıyor. ‘Moshe' adlı bu hesap , 2018'in ilk üç ayında Netanyahu'yu öven ancak rakiplerini yerden yere vuran 16 tweet atmış. Ancak bu yılın ilk üç ayında paylaşımların sayısı 2856'ya çıkmış.

Hesaplar birbiriyle de senkronize çalışıyor. Örneğin bir hesap Netanyahu'nun rakibi Benny Gantz'a ‘tecavüzcü' ithamında bulunuyorsa diğerleri de hemen bu mesajı yayıyor.

YOLLAR BİR KİŞİYE ÇIKTI

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Rapora göre tüm sahte ağ, Ashdod'da yaşayan Yitzhak Haddad adlı birine bağlanıyor. Haddad'ın abone olduğu bir YouTube kanalında politik mesajlar karşılığında para öneriliyor. Mesajda, "Siyasi mesajlar alacak ve bunları paylaşacaksınız" deniliyor. Haddad ise iddiaları ‘yalan' olarak niteledi.

Likud da benzer şekilde iddiaları reddetti. Parti Sözcüsü Jonathan Urich, "Likud'un tüm dijital aktiviteleri gerçektir; Likud'un büyük başarılarına ve İsrail halkının Netanyahu'ya olan büyük desteğine dayanır" açıklamasında bulundu.

HEM SORUŞTURMA HEM İTTİFAK NETANYHU'YU TERLETİYOR

Söz konusu sahte hesap ağı; İsrail'in seçim, seçim kampanyası finansmanı, mahremiyet ve vergilendirme olmak üzere pek çok İsrail yasasını ihlal ediyor.

İsrail 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğunda olan Benyamin Netanyahu, yolsuzluk iddialarının gölgesine seçime gidiyor. Netanyahu'nun en büyük rakipleri olarak gösterilen İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz ile Gelecek Partisi lideri Yair Lapid de seçime ittifakla giriyor.