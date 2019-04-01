İsrail Golan Tepelerine 30 bin konut daha inşa etmeyi planlıyor

© REUTERS / Carlos Barria Trump, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıyan kararı imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini" tanıyan kararnameyi imzalamasının ardından Tel Aviv yönetiminin bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 30 bin yeni konut inşa etmeyi planladığı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kurulu'nun haberine göre, İsrail yönetimi gelecek 30 yıl içerisinde Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşim birimlerine 30 bin yeni konut inşa etmeyi planlıyor.

Yeni konut planının Trump'ın Golan kararı akabinde gelmesine dikkati çekilen haberde, bu konutlara 500 bine yakın kişinin yerleştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Söz konusu konutların inşasına ne zaman başlanacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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İsrail'in 2016'da yaptığı nüfus sayımına göre, 50 bine yakın kişinin ikamet ettiği Golan Tepeleri'nde 22 bin civarında Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan yaptığı açıklamada ise "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.