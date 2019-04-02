BM Genel Sekreteri Guterres'ten Trump'ın Golan kararına tepki

Pazar günü Tunus'ta düzenlenen 30. Arap Birliği Zirvesi'nin açılışında konuşan Guterres, "Tüm Suriyelilerin dinlendiği, şikayetlerin ele alındığı ve ihtiyaçların karşılandığı sürdürülebilir bir barış yolunda siyasi bir yol oluşturmak için çalışmaya devam etmemiz gerek" dedi.
Guterres, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in Suriye'nin barış için önceliklerini; ateşkes, BM'nin denetiminde seçimler ve Suriye'nin önderliğindeki bir siyasi uzlaşı çağrısında bulunan 2254 sayılı Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak belirlediğini ifade etti.
Suriye Dışişleri Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, Guterres'ten Golan Tepeleri'ndeki 'işgal sorununa' ilişkin açık bir duruş sergilemeleri talebinde bulunmuştu.
Ayrıca Şam, Güvenlik Konseyi'ne İsrail'i 1967 öncesi sınırlarına çekilmeye zorlamak için 'etkili önlemler alma' çağrısında bulunmuştu.
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