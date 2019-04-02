BM Genel Sekreteri Guterres'ten Trump'ın Golan kararına tepki

© REUTERS / Eduardo Munoz Mogherini: Golan hakkındaki BM kararlarını görmezden gelmek çözüm değil

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye krizinin herhangi bir çözümünün işgal altındaki Golan da dahil olmak üzere Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini garanti etmesi gerektiğini söyledi.

Pazar günü Tunus'ta düzenlenen 30. Arap Birliği Zirvesi'nin açılışında konuşan Guterres, "Tüm Suriyelilerin dinlendiği, şikayetlerin ele alındığı ve ihtiyaçların karşılandığı sürdürülebilir bir barış yolunda siyasi bir yol oluşturmak için çalışmaya devam etmemiz gerek" dedi.

Guterres, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in Suriye'nin barış için önceliklerini; ateşkes, BM'nin denetiminde seçimler ve Suriye'nin önderliğindeki bir siyasi uzlaşı çağrısında bulunan 2254 sayılı Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak belirlediğini ifade etti.

© REUTERS / Ammar Awad İsrail Golan Tepelerine 30 bin konut daha inşa etmeyi planlıyor

Söz konusu karar, Aralık 2015'te BM Güvenlik Konseyi tarafından oy birliği ile kabul edilmişti ve 2017 yılındaki Astana barış görüşmelerinde Suriye krizinin çözümünün yasal dayanağı olarak belirtilmişti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, Guterres'ten Golan Tepeleri'ndeki 'işgal sorununa' ilişkin açık bir duruş sergilemeleri talebinde bulunmuştu.

Ayrıca Şam, Güvenlik Konseyi'ne İsrail'i 1967 öncesi sınırlarına çekilmeye zorlamak için 'etkili önlemler alma' çağrısında bulunmuştu.