Washington Post: Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'nın çocuklarına kan parası

Muhalif görüşleriyle bilinen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki sır perdesini henüz aralayamayan Suudi Arabistan'ın, gazetecinin çocuklarına tazminat ödemek için 'kesenin ağzını açtı'. Kaşıkçı'nın dört çocuğuna ev veren Riyad, aylık maaş da bağladı.

© REUTERS / Hüseyin Aldemir Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayeti sonrası imajını düzeltmek için ABD'li şirketle anlaştı

Suudi Arabistan'ın öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın çocuklarına ‘tazminat' olarak Cidde'de yaklaşık 4 milyon dolar tutarında evler verdiği ve beş haneli rakamlara ulaşan bir maaş bağladığı belirtildi.

Aileye yakın ve bazıları hâlâ görevde olan Suudi yetkililere dayandırılan habere göre Kaşıkçı'nın iki kızı ve iki oğlunun her biri ayrıca ‘kan parası' olarak tutarı on milyonlarca dolarla ifade edilen bir tazminat alacak olabilir.

Haberi aktaran Washington Post, Suudi Arabistan'da süren ve gelecek aylarda tamamlanması beklenen dava sürecinin sonunda rakamların netleşeceğini belirtti.

KRAL TARAFINDAN ONAYLANDI

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court 'Suudi kraliyeti, Kaşıkçı'nın ailesine ve nişanlısına kan parası ödeyecek'

Maaş ve ev teslimatının, Kral Selman bin Abdülaziz el Suud tarafından geçen yıl onaylandığı aktarıldı. Yetkililer, Kral'ın bu hamlesini ‘yanlışı düzeltmek' ve ‘adaletsizliği gidermek' olarak yorumladı.

© AFP 2019 / Fabrice Coffrini Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı: Kaşıkçı cinayeti ülkenin iç meselesi

Ancak bir diğer yetkili ise, bu tarz bir ekonomik desteğin cinayet hatta doğal afet mağdurlarına sunulan uzun süreli bir uygulama olduğunu savundu. Yetkili, "Böyle destekler bir gelenek ve kültürümüzün bir parçası. Bunu karşılıksız yapıyoruz" dedi.

Kral'ın, cinayet nedeniyle Suudi Arabistan'ın zarar gören imajını düzeltmek için çok uğraştığı biliniyor. Hatta, cinayet emrini verdiği iddia edilen oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la da bu konuda anlaşmazlık yaşadığı iddia ediliyor.

Tazminat, Riyad'ın Kaşıkçı ailesiyle varmak istediği uzun dönemli anlaşma çabalarının bir sonucu olarak görülüyor.

YÖNETİM ALEYHİNE AÇIKLAMA İSTEMİYORLAR MI?

Yetkililerin bu tazminat karşılığında Kaşıkçı'nın çocuklarının yönetim aleyhine açıklama yapmamasını istediğini konuşuluyor.

Ancak her ne kadar Kaçıkçı, Suudi yönetimine karşı sert eleştirileriyle bilinse ve ölümü bu tepkileri körüklese de, ailesi sert eleştirilerden kaçınıyor.

Kaşıkçı'nın çocuklarından sadece Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan'da yaşıyor ve burada kalmaya devam edeceği belirtiliyor. Aileye yakın kaynaklar, ABD'de yaşayan diğer çocukların ise verilecek evleri satacağını söylüyor.