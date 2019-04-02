AA: ABD, Irak'tan Suriye'ye yeni sevkiyat yaptı

Anadolu Ajansı, ABD’nin Irak'tan Suriye'ye, YPG’nin kontrolündeki bölgeye, kapalı kasalar, tankerler ve dört çeker araçlar taşıyan 100 civarı tırla sevkiyat yaptığı duyurdu.

© REUTERS / RODI SAID ABD’den YPG'ye 200 TIR silah sevkiyatı

AA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, dün gece geç saatlerde yüz civarı tır, Simelka sınır kapısından Suriye'ye girdi.

Kapalı kasalar taşınan tırlarda, Hummer marka dört çeker araçlar ve tankerler görüldü.

Habere göre kaynaklar, kasaların içinde silah olup olmadığından emin olmadıklarını ancak mühimmat bulanabileceğini dile getirdi.

‘ŞUABT AYI, İKİ SEKKİYAT YAPMIŞTI'

ABD, şubat başında ve sonunda olmak üzere iki kez, yaklaşık 300 tırla Irak sınırından YPG kontrolündeki bölgeye sevkiyat yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 ve 20 Aralık 2018'deki mesajlarında, Suriye'de bulunmalarının tek gerekçesi olan IŞİD'le mücadeleyi tamamladıklarını ilan etmişti. IŞİD'le mücadelenin tamamlanmasının ardından YPG'den silahları toplama sözü veren Washington yönetimi, ilerleyen günlerde ise söylemini ‘yavaş ve güvenli çekilme' yönünde değiştirdi. ABD çekilmeye dair detaylar ve takvim konusunda net beyanlardan kaçınırken, 11 Şubat'ta ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, çekilmenin haftalar içinde başlayacağını söyleyerek, en geç mart ortasında sürecin ilk adımlarının atılacağı sinyalini vermişti ancak Votel'in verdiği zaman içerisinde ABD Suriye'deki güçlerini azaltmadı.

ABD'nin 2020 savunma bütçesinde, Suriye'de IŞİD varlığı sona erdirilmesine rağmen YPG'ye bomba yapımında kullanılacak çok sayıda mühimmat ayırması dikkati çekmişti.

2015'ten bu yana IŞİD ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG'ye askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.