Suudi Arabistan’da bir öğretmen, gasilhanede ders verdi

Suudi Arabistan’da bir öğretmen ölü yıkama dersi anlatmak için öğrencilerini gasilhaneye götürdü.

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre Suudi Arabistan'ın batısında bulunan Taif'teki bir okulda bir öğretmenin gasilhanede ders verdiği görülüyor.

قام معلم تربية إسلامية في إحدى مدارس جنوب شرق محافظة #الطائف بشرح درس غُسل الميت لطلابه بشكل عملي، في مغسلة أموات قريبة من المدرسة.!! pic.twitter.com/vDtP9XUmYj — السعودية اليوم (@alsaudi_today) April 2, 2019

​Suudi basını ise Muhamed Harisi adlı öğretmenin, öğrencilerine ölü yıkama dersi verdiğini yazdı.

Din dersi öğretmeni olduğu söylenen Harisi, öğrencilerini okulun yakındaki gasilhaneye götürerek ölü yıkama dersini uygulamalı bir şekilde anlatmak istedi.