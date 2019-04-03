Katar Dışişleri Bakanı: Körfez krizi ancak müzakereyle çözülür

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, Körfez krizinin çözümünün tek yolunun 'müzakere masası' olduğunu ifade etti.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, başkent Doha'daki Georgetown Üniversitesi'ne misafir olan El Sani, yaptığı konuşmada, Katar'a haksız olarak dayatılan bu ablukanın, bölgede jeopolitik bir dönüşüm noktası olduğunu belirtti.

Körfez krizinin çözümünün, 'müzakere masasından' geçtiğini vurgulayan El Sani, çeşitliliğiyle öne çıkan toplumun, sunduğu değerli katkıları ve ülkenin kalkınması için üstlendiği rolü takdir ettiklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez'de krize yol açmıştı.