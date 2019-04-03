İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD’nin yardımları engellemesi benzeri görülmemiş bir cinayettir

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İslam ülkelerinin yabancı misyon temsilcilerini kabulünde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin selzedeler için ülke dışından gelen yardımları engellediğini belirtti.
Ruhani, şöyle konuştu:
Ruhani, ülkedeki 31 eyaletten 25'inin sel felaketine maruz kaldığına ve tüm bu bölgelerde acil durum ilan edildiğine işaret ederek, bunun az rastlanan bir olay olduğunu dile getirdi.
‘NE KUDÜS İŞGALCİLERİN BAŞKENTİ OLACAK NE DE GOLAN SURİYE'DEN KOPARILACAK'
Öte yandan Cumhurbaşkanlığında bakanlar ve milletvekilleriyle bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanlığı ve ülkenin hukuki kurumlarından yurt dışında yaşayan İranlıların selzedelere yönelik insani yardımlarının neden engellendiğinin takip edilmesini istedi.
"Ne yazık ki sel felaketinin meydana geldiği eyaletlerde halkımız büyük zarar gördü. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetti" diyen Ruhani, ABD'nin selzedelere yönelik yardımları engellemesiyle ilgili şunları kaydetti:
‘KIZILAY GELEN YARDIMLARI TESLİM ALAMIYOR'
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle felaketin yaşandığı bölgelere yeterli yardımın ulaştırılamadığını belirtmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dünkü yazılı açıklamasında ülkesinin Kızılay ve Kızılhaç kanalıyla İranlı selzedelere yardıma hazır olduklarını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran Kızılayı'na ülke dışından yardım yapılamadığını kaydetmişti.
İran'ın genelinde yaklaşık iki hafta süreyle etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 57 kişi hayatını kaybetmişti.
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