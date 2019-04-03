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15:49 03 Nisan 2019
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    İran'da sel felaketi

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD’nin yardımları engellemesi benzeri görülmemiş bir cinayettir

    © AP Photo / Mohsen Esmaeilzadeh/ISNA
    Ortadoğu
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    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD’nin, selzedelere yönelik uluslararası yardımları engellemesi benzeri görülmemiş bir cinayettir" dedi.

    İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İslam ülkelerinin yabancı misyon temsilcilerini kabulünde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin selzedeler için ülke dışından gelen yardımları engellediğini belirtti.

    Ruhani, şöyle konuştu:

    İran'da sel felaketi
    © AP Photo / Amin Berenjkar/Mehr News Agency
    İran'daki sel felaketinin bilançosu 5 eyalette 170 milyon dolar
    "Ülke dışındaki İranlıların kendi yurttaşlarına gönderdiği yardımları engelleyerek Kızılay'ın hesaplarını kapatan düşmanların yüzleri karardı. Kara yüzlüler, bir kaç ay önce ABD'de yaşanan sel felaketinin yaralarını hala saramadı. Buna karşın herkes İran'da halk ve yetkililerin el ele vererek yıkıntıları yeniden inşa edeceğini görecektir."

    Ruhani, ülkedeki 31 eyaletten 25'inin sel felaketine maruz kaldığına ve tüm bu bölgelerde acil durum ilan edildiğine işaret ederek, bunun az rastlanan bir olay olduğunu dile getirdi.

    ‘NE KUDÜS İŞGALCİLERİN BAŞKENTİ OLACAK NE DE GOLAN SURİYE'DEN KOPARILACAK'

    İran'da sel felaketi
    © REUTERS / Tasnim News Agency
    Sel felaketinin vurduğu İran’dan görüntüler
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    Konuşmasında ABD'nin Kudüs ve Golan Tepeleri'ne ilişkin kararlarına da değinen Ruhani, "Ne Kudüs işgalcilerin başkenti olacak ne de Golan Suriye'den koparılacak. Müslümanları işgalci siyonistlere teslim olmaya zorlayan düşmanlar başarılı olamayacak" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Cumhurbaşkanlığında bakanlar ve milletvekilleriyle bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanlığı ve ülkenin hukuki kurumlarından yurt dışında yaşayan İranlıların selzedelere yönelik insani yardımlarının neden engellendiğinin takip edilmesini istedi.

    "Ne yazık ki sel felaketinin meydana geldiği eyaletlerde halkımız büyük zarar gördü. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetti" diyen Ruhani, ABD'nin selzedelere yönelik yardımları engellemesiyle ilgili şunları kaydetti:

    ‘KIZILAY GELEN YARDIMLARI TESLİM ALAMIYOR'

    İran'da sel felaketi
    © AP Photo / Mohsen Esmaeilzadeh/ISNA
    İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD yaptırımları sel felaketine müdahale etmeyi engelliyor
    "Dışarıdan İran'a gelen yardımların önünü kesiyorlar ve Kızılay bu ağır şartlarda başka ülkelerden gelen yardımları teslim alamıyor. ABD'nin, selzedelere yönelik uluslararası yardımları engellemesi benzeri görülmemiş bir cinayettir."

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle felaketin yaşandığı bölgelere yeterli yardımın ulaştırılamadığını belirtmişti.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dünkü yazılı açıklamasında ülkesinin Kızılay ve Kızılhaç kanalıyla İranlı selzedelere yardıma hazır olduklarını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran Kızılayı'na ülke dışından yardım yapılamadığını kaydetmişti.

    İran'ın genelinde yaklaşık iki hafta süreyle etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 57 kişi hayatını kaybetmişti.

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    Etiketler:
    İslam ülkeleri, sel, İran Dışişleri Bakanlığı, Kızılay, Ayetullah Ali Hamaney, Muhammed Cevad Zarif, Mike Pompeo, Hasan Ruhani, Suriye, Golan Tepeleri, Kudüs, ABD, İran
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