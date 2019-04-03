BM Genel Sekreteri Guterres: Golan Tepeleri, Suriye toprağıdır

© REUTERS / Faysal Omar BM Genel Sekreteri Guterres'ten Trump'ın Golan kararına tepki

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile başkent Kahire'de ortak basın toplantısı düzenleyen Guterres, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’nde 'İsrail’in egemenliğini' tanıyan kararnameyi imzalamasıyla ilgili konuştu.

Guterres, BM'nin Golan Tepeleri’nin Suriye’nin egemenliğinde olduğu konusundaki ısrarına dikkati çekti.

Filistin meselesine dair ise başkenti Kudüs olan iki devletli çözümü desteklediklerini ifade eden BM Genel Sekreteri, BM’nin tüm kararlarının uygulanacağının garanti edileceği bir çözüm için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüştüklerini söyleyen BM Genel Sekreteri Guterres, Yemen ve Suriye krizini ele aldıklarını ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri de görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığını ifade etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, dün Mısır’a gelmiş, El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile görüşmüştü.

Guterres’in iki günlük Mısır temaslarının ardından Libya’ya geçmesi bekleniyor.