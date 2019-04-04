Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti seferberlik ilan etti

Libya'da Birlemiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, General Halife Haftar'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine seferberlik ilan etti.

UMH Başkanlık Konseyi ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Serrac, ordu ve polis güçlerinden; terör veya suç örgütlerine, yasa dışı gruplara, paralı askerler veya herhangi Libya kentinin güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı teyakkuzda olmalarını ve onlara karşı koymalarını istedi.

Başkomutan sıfatıyla seferberlik ilan eden Serrac'ın açıklamada şu ifadeleri yer aldı:

"Geçmişte yapay krizlere karşı soğukkanlılığımızı koruduk. Ancak, üstesinden geldiğimizi düşündüğümüz bu düşmanca yaklaşımı benimsemedeki ısrar karşısında talimatlar verdik ve seferberlik durumu ilan ettik."

General Haftar'in, terör gruplarının kalıntılarını temizleme iddiasıyla birliklerine, ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermesini üzüntüyle izlediklerini kaydeden Serrac, "Libya krizine askeri çözüm yoktur. Savaş, ülkeye yıkım ve halka sıkıntıdan başka bir şey getirmez" değerlendirmesinde bulundu.

© AFP 2019 / Abdullah Doma Libya parlamentosu, Türkiye'ye karşı tedbir alacak

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Haftar, bu akşam birliklerine terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.

Libya'da Haftar'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve IŞİD terör örgütleriyle savaşmak amacıyla ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Haftar güçleri, operasyon kapsamında güneydeki çeşitli bölgeleri ele geçirmişti.