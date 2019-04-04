Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti seferberlik ilan etti

Başkomutan sıfatıyla seferberlik ilan eden Serrac'ın açıklamada şu ifadeleri yer aldı:
"Geçmişte yapay krizlere karşı soğukkanlılığımızı koruduk. Ancak, üstesinden geldiğimizi düşündüğümüz bu düşmanca yaklaşımı benimsemedeki ısrar karşısında talimatlar verdik ve seferberlik durumu ilan ettik."
General Haftar'in, terör gruplarının kalıntılarını temizleme iddiasıyla birliklerine, ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermesini üzüntüyle izlediklerini kaydeden Serrac, "Libya krizine askeri çözüm yoktur. Savaş, ülkeye yıkım ve halka sıkıntıdan başka bir şey getirmez" değerlendirmesinde bulundu.
Libya'da Haftar'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve IŞİD terör örgütleriyle savaşmak amacıyla ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Haftar güçleri, operasyon kapsamında güneydeki çeşitli bölgeleri ele geçirmişti.
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