Esad, Arreaza'yı ağırladı: Venezüella'daki olaylar, ABD ile müttefiklerinin Suriye'de çıkardığı krizin benzeri

Ortadoğu'da Hizbullah dahil anti-ABD turuna çıkan Venezüella Dışişleri Bakanı'nı ağırlayan Suriye Devlet Başkanı "Venezüella'da olan bitenler, ABD ile müttefiklerinin kendi dayattıkları gündeme uymayan Suriye'de egemenliği gasp edip hegemonya dayatmak için yapıp ettiklerinin benzeri" dedi.

© REUTERS / Ammar Awad Suriye: Golan Tepeleri için askeri seçenek ihtimal dahilinde

Trump yönetiminin devirmek için elinden geleni ardına koymadığı Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ortadoğu turuna yolladığı Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Türkiye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı da içeren Lübnan temaslarının ardından Suriye'ye geçti.

Arreaza ile beraberindeki heyet, Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim tarafından kabul edildi.

© REUTERS / Umit Bektas Ortadoğu turundaki Venezüella Dışişleri Bakanı, Hizbullah ile görüşmeye hazırlanıyor

Venezüella'daki son durum ve gelişmeler hakkında Arreaza'dan bilgi alan Suriye lideri, Venezüella'nın bu krizi atlatacağını ve en kısa zamanda istikrarı sağlayacağına inandığını ifade etti.

ABD başta olmak üzere bir kısım Batılı devletin Venezüella politikasını eleştiren Esad, egemen devletlerin içişlerine müdahale edilmesini ve bu devletlerle birlikte halklarına uluslararası hukuka aykırı şekilde yaptırımlar uygulanmasını kınadı. Batılı devletlerin kendilerinin dayatmalarına, sadece kendi çıkarlarını dikkate alan politikalarına boyun eğmeyen devletlere karşı yaptırım ve müdahale politikasını temel aldıklarına dikkat çekti.

Venezüella'da yaşananların Suriye'de yaşananların benzeri olduğuna dikkat çeken Esad, amacın yine hegemonya olduğunu belirtti. Tüm bunların uluslararası yasalarla kararların yanısıra BM tüzüğünü ihlal etttiğini kaydederek devletlerin egemenliği ve halkların kendi geleceklerini müdahale olmaksızın yapılandırma haklarına saygı duyulmasının önemini vurguladı.

Venezüella Dışişleri Bakanı da düşman devletlerin Suriye'ye karşı savaşı alevlendirmede kullandıkları söylemin ve icraatların aynısını kendi ülkesine karşı kullandıklarına dikkat çekti. ABD ile müttefiklerinin Venezüella'yı hegemonyaları altına alma ve halkının zenginliklerini sömürme amaçlı planlarını on yıllardır sürdürdüğünün altını çizdi.

Arreaza'nın Venezüella'yı destekleyen tutumundan dolayı teşekkür ettiği Esad da Caracas'ın Şam'a desteğine teşekkür etti. Görüşmede iki dost ülke arasındaki sağlam ilişkileri farklı alanlarda geliştirme olanakları da ele alındı.