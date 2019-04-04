Esad, Arreaza'yı ağırladı: Venezüella'daki olaylar, ABD ile müttefiklerinin Suriye'de çıkardığı krizin benzeri

Arreaza ile beraberindeki heyet, Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim tarafından kabul edildi.
El Esad Arreaza’yı Kabul Ettihttps://t.co/cS3hcQ48zY pic.twitter.com/jHlkxzNAiS— SANA.Ajansı (@SanaAjansi) 4 Nisan 2019
ABD başta olmak üzere bir kısım Batılı devletin Venezüella politikasını eleştiren Esad, egemen devletlerin içişlerine müdahale edilmesini ve bu devletlerle birlikte halklarına uluslararası hukuka aykırı şekilde yaptırımlar uygulanmasını kınadı. Batılı devletlerin kendilerinin dayatmalarına, sadece kendi çıkarlarını dikkate alan politikalarına boyun eğmeyen devletlere karşı yaptırım ve müdahale politikasını temel aldıklarına dikkat çekti.
Venezüella'da yaşananların Suriye'de yaşananların benzeri olduğuna dikkat çeken Esad, amacın yine hegemonya olduğunu belirtti. Tüm bunların uluslararası yasalarla kararların yanısıra BM tüzüğünü ihlal etttiğini kaydederek devletlerin egemenliği ve halkların kendi geleceklerini müdahale olmaksızın yapılandırma haklarına saygı duyulmasının önemini vurguladı.
Venezüella Dışişleri Bakanı da düşman devletlerin Suriye'ye karşı savaşı alevlendirmede kullandıkları söylemin ve icraatların aynısını kendi ülkesine karşı kullandıklarına dikkat çekti. ABD ile müttefiklerinin Venezüella'yı hegemonyaları altına alma ve halkının zenginliklerini sömürme amaçlı planlarını on yıllardır sürdürdüğünün altını çizdi.
Arreaza'nın Venezüella'yı destekleyen tutumundan dolayı teşekkür ettiği Esad da Caracas'ın Şam'a desteğine teşekkür etti. Görüşmede iki dost ülke arasındaki sağlam ilişkileri farklı alanlarda geliştirme olanakları da ele alındı.
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