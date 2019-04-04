Suriye: Erdoğan’ın Suriye politikasındaki hatalar yerel seçimlerde gözle görülür hale geldi

Muallem, Şam'da Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Suriye politikasını eleştiren Muallem, "Türkiye'deki seçimlere gelince, muhalif partilerin ilerleme kaydettiği ortada. Bu seçimlerde ayrıca Erdoğan'ın Suriye politikasındaki hatalar da gözle görülür hale geldi. Bu yüzden, yerel seçimlerin gerçekten Suriye yönünün de olduğunu söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Areaza, Suriye'ye geçmeden önce Lübnan'a gitmiş devlet başkanlarıyla Venezüella'daki son durum ve gelişmeler hakkında görüşmeler yapmıştı.