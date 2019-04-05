Guterres: Libya'da bu şartlar altında ulusal konferans yapılamaz

© AP Photo / Anja Niedringhaus Hafter'den Libya Ulusal Ordusu'na Trablus'a saldırı emri

Libya'daki askeri hareketlilik ve General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından başkent Trablus'ta basın toplantısı düzenleyen Guterres, "Bu şartlar altında ulusal diyalog konferansı yapılamaz" dedi.

Diyalog kurduğu tüm tarafların konferansı desteklediğini, seçimlerin zamanlamasına da Libyalıların tek başına karar verebileceğine inandığını kaydeden Guterres, askeri hareketliliği kınayarak, Libya'da askeri seçeneğin çözüm olmadığını vurguladı.

Bir gazetecinin yönelttiği "konferansı erteleme niyetinin olup olmadığı" şeklindeki soruya net cevap vermekten kaçınan BM Genel Sekreteri, askeri hareketliliğin sona ermesini ve sükunetin yeniden sağlanmasını istediklerini belirterek, "Güvenlik durumunun uygun olması ve bu hareketliliğin sona ermesi, konferansın yapılması için son derece önemli" diye konuştu.

Guterres, BM'nin vazifesinin bu hareketliliği sona erdirmek olduğunu ve bunun da yakında gerçekleşeceğini söyledi.