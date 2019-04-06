İran: ABD ordusunu terör listesine alırız

Wall Street Journal'ın ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Devrim Muhafızları Ordusunu gelecek hafta "yabancı terör örgütleri" listesine dahil edebileceği öne sürülmüştü.
Kararın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından desteklendiğini aktaran yetkililer, Pentagon ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un ise bölgedeki ABD güçlerine karşı tehditlere yol açabileceği endişesiyle sıcak bakmadığını belirtmişti.
Washington yönetimi, şu ana kadar Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili onlarca kişi ve kuruluşu terör listesine dahil etmişti ancak ordunun tamamını kapsayan bir karar alınmamıştı.
Kararın çıkması halinde ABD ilk defa başka bir ülkenin ordusunu terör listesine almış olacak.
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